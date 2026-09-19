В Барнауле выставили на торги за 8,6 млн рублей дом мещанина-банкрота Бахарева

Новому владельцу предстоит ремонт фасада, крыши и окон, но менять облик дома нельзя

19 сентября 2026, 20:21, ИА Амител

Дом по ул. Анатолия, 122, в Барнауле / Фото: yandex.ru/maps

В Барнауле выставлен на торги еще один объект культурного наследия — деревянный дом на улице Анатолия, 122. Начальная цена лота — 8,6 миллиона рублей, шаг аукциона — 87 тысяч рублей, сообщает "Алтайская недвижимость".

Покупателю предложат приобрести само здание площадью 745 кв. м и арендовать прилегающий земельный участок, площадь которого составляет 1269 кв. м.

Историк Данил Дегтярев в комментарии изданию рассказал об истории дома: его возвели не позднее 1909 года, владельцем был мещанин Александр Бахарев, который держал кожевенную и железную лавки на Старом базаре.

В 1914 году имущество Бахарева выставили на продажу из‑за долгов перед банком. В советское время в здании работала краевая глазная больница, позднее объект перешел к АлтГУ — в нем размещались бизнес‑инкубатор и, предположительно, подготовительные курсы.

Сейчас дом имеет статус объекта культурного наследия. Хотя фасад уже несколько лет закрыт тканью, специалисты оценивают состояние постройки как удовлетворительное.

Новому собственнику предстоит отремонтировать наружную отделку, крышу и окна, но при этом он не вправе менять общий облик здания — необходимо соблюдать условия охранного обязательства. Прием заявок от участников торгов продлится до 26 октября, сами торги запланированы на 30 октября.