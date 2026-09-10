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Исторический Горный госпиталь в Барнауле выкупил известный застройщик

Компания "Главалтайстрой" стала единственным участником торгов после того, как второй претендент не внес задаток

10 сентября 2026, 16:40, ИА Амител

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "Главалтайстрой", которая входит в ГК "Союз" семьи Владимира Отмашкина, стала владельцем исторического комплекса на проспекте Красноармейском, 19, в Барнауле, в том числе бывшего Горного госпиталя. 

Напомним, здание выставлялось на торги через "Дом.рф" почти за 34,5 млн рублей. Второй участник — фирма "Милстрой‑Сибирика" Евгении Поповой — подал заявку, но не внес требуемый задаток в размере 13,8 млн рублей, из‑за чего торги были сорваны. В результате "Главалтайстрой" остался единственным участником и получил объект.

В рамках сделки девелопер арендует на семь лет земельный участок площадью 1,22 га с ежегодным платежом 715 тыс. рублей и приватизирует имущественный комплекс общей площадью 8,9 тыс. кв. м.

В комплекс входят памятники федерального значения: Горный госпиталь, учебные корпуса, прачечная и склады. Для реставрации комплекса под гостиницу владелец сможет претендовать на льготный кредит по программе Минкультуры РФ — ставка составит 6%.

Горный госпиталь возвели в 1845 году по проекту архитектора Андрея Молчанова. В разные годы в здании размещались артиллерийская и совпартшкола, госпиталь, а с 1944 года — сельхозинститут, ставший впоследствии основой АГАУ. В последние годы комплекс находился в собственности вуза, однако университет не имел возможности поддерживать постройки в надлежащем состоянии.

Состояние памятника вызывало серьезные опасения: фасад разрушался, отдельные элементы осыпались, создавая угрозу безопасности прохожих. В мае председатель СК России поручил проверить сведения о ненадлежащем содержании объекта и представить отчет о результатах проверки.

Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул недвижимость аукционы и торги застройщики исторические здания
       

Комментарии 12

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Гость

16:58:26 10-09-2026

И что теперь? Снесут к чертям собачьим это здание? Это у нас сейчас делается на раз-два... три уже лишнее.

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Гость

10:21:15 11-09-2026

Гость (16:58:26 10-09-2026) И что теперь? Снесут к чертям собачьим это здание? Это у нас... От отмашкина ничего хорошего ждать не надо. уж точно не во благо.
Вон алтайгеомаш завод какой был...выкупил, якобы закрыть долги, и распродал все площадя и оборудование, сдал в аренду. Минус завод.
И сколько всего еще. Вредитель, но в почете администрации.
Все в доле, все при делах.

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Гость

17:24:07 10-09-2026

все хором : " хотим сорокаэтажку!!!"
и 12 парковочных мест . К&Б и прочие радости,
бассейн на крыше и теннисный корт, сауны на каждом этаже... по три сауны - женская, детская и общая ( по желанию )

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Гость

17:39:08 10-09-2026

Когда ожидать панельку? Очень хочется выйти из панельки и сесть в трамвай "Гранит"

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Гость

17:59:41 10-09-2026

Ну и что, построит ЖК, оставив фасад госпиталя - супер, всяко лучше чем заброшки

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Гость

09:22:23 11-09-2026

Гость (17:59:41 10-09-2026) Ну и что, построит ЖК, оставив фасад госпиталя - супер, всяк... Как на Локомотиве!

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гость

18:13:20 10-09-2026

Реставрировать надо было раньше, а теперб это вбухивание денег.

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Гость

18:25:41 10-09-2026

В Праге дома стоят простите с какого года ?
Были кто нибудь ?
и нифига им не делается - камень он на века.
А эти все таки дофига простояли - честь им и поклон людям кто их строил , но сейчас проще наверное снести и построить как Локомотив.

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Гость

18:57:00 10-09-2026

Гость (18:25:41 10-09-2026) В Праге дома стоят простите с какого года ? Были кто ниб... А лучше Локомотивное дэпо.

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Гость

18:53:40 10-09-2026

А что там с Художественным музеем? Ещё не признали аварийным? Напрасно. Поспешите.

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Гость

21:24:46 10-09-2026

Гость (18:53:40 10-09-2026) А что там с Художественным музеем? Ещё не признали аварийным... Там картины уже экспонируются известных местных художников —коня в пальте и барсука.
Тема одна — белое и пенное в жизни людей, сегодня выставка закончила работу и переезжает в Третьяковку

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Гость

11:02:41 11-09-2026

Вероятно для начала там должно всё сгореть. Потом построят нечто типа бывшего стадиона Локоматив.

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