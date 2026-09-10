Исторический Горный госпиталь в Барнауле выкупил известный застройщик
Компания "Главалтайстрой" стала единственным участником торгов после того, как второй претендент не внес задаток
10 сентября 2026, 16:40, ИА Амител
Компания "Главалтайстрой", которая входит в ГК "Союз" семьи Владимира Отмашкина, стала владельцем исторического комплекса на проспекте Красноармейском, 19, в Барнауле, в том числе бывшего Горного госпиталя.
Напомним, здание выставлялось на торги через "Дом.рф" почти за 34,5 млн рублей. Второй участник — фирма "Милстрой‑Сибирика" Евгении Поповой — подал заявку, но не внес требуемый задаток в размере 13,8 млн рублей, из‑за чего торги были сорваны. В результате "Главалтайстрой" остался единственным участником и получил объект.
В рамках сделки девелопер арендует на семь лет земельный участок площадью 1,22 га с ежегодным платежом 715 тыс. рублей и приватизирует имущественный комплекс общей площадью 8,9 тыс. кв. м.
В комплекс входят памятники федерального значения: Горный госпиталь, учебные корпуса, прачечная и склады. Для реставрации комплекса под гостиницу владелец сможет претендовать на льготный кредит по программе Минкультуры РФ — ставка составит 6%.
Горный госпиталь возвели в 1845 году по проекту архитектора Андрея Молчанова. В разные годы в здании размещались артиллерийская и совпартшкола, госпиталь, а с 1944 года — сельхозинститут, ставший впоследствии основой АГАУ. В последние годы комплекс находился в собственности вуза, однако университет не имел возможности поддерживать постройки в надлежащем состоянии.
Состояние памятника вызывало серьезные опасения: фасад разрушался, отдельные элементы осыпались, создавая угрозу безопасности прохожих. В мае председатель СК России поручил проверить сведения о ненадлежащем содержании объекта и представить отчет о результатах проверки.
16:58:26 10-09-2026
И что теперь? Снесут к чертям собачьим это здание? Это у нас сейчас делается на раз-два... три уже лишнее.
10:21:15 11-09-2026
Гость (16:58:26 10-09-2026) И что теперь? Снесут к чертям собачьим это здание? Это у нас... От отмашкина ничего хорошего ждать не надо. уж точно не во благо.
Вон алтайгеомаш завод какой был...выкупил, якобы закрыть долги, и распродал все площадя и оборудование, сдал в аренду. Минус завод.
И сколько всего еще. Вредитель, но в почете администрации.
Все в доле, все при делах.
17:24:07 10-09-2026
все хором : " хотим сорокаэтажку!!!"
и 12 парковочных мест . К&Б и прочие радости,
бассейн на крыше и теннисный корт, сауны на каждом этаже... по три сауны - женская, детская и общая ( по желанию )
17:39:08 10-09-2026
Когда ожидать панельку? Очень хочется выйти из панельки и сесть в трамвай "Гранит"
17:59:41 10-09-2026
Ну и что, построит ЖК, оставив фасад госпиталя - супер, всяко лучше чем заброшки
09:22:23 11-09-2026
Гость (17:59:41 10-09-2026) Ну и что, построит ЖК, оставив фасад госпиталя - супер, всяк... Как на Локомотиве!
18:13:20 10-09-2026
Реставрировать надо было раньше, а теперб это вбухивание денег.
18:25:41 10-09-2026
В Праге дома стоят простите с какого года ?
Были кто нибудь ?
и нифига им не делается - камень он на века.
А эти все таки дофига простояли - честь им и поклон людям кто их строил , но сейчас проще наверное снести и построить как Локомотив.
18:57:00 10-09-2026
Гость (18:25:41 10-09-2026) В Праге дома стоят простите с какого года ? Были кто ниб... А лучше Локомотивное дэпо.
18:53:40 10-09-2026
А что там с Художественным музеем? Ещё не признали аварийным? Напрасно. Поспешите.
21:24:46 10-09-2026
Гость (18:53:40 10-09-2026) А что там с Художественным музеем? Ещё не признали аварийным... Там картины уже экспонируются известных местных художников —коня в пальте и барсука.
Тема одна — белое и пенное в жизни людей, сегодня выставка закончила работу и переезжает в Третьяковку
11:02:41 11-09-2026
Вероятно для начала там должно всё сгореть. Потом построят нечто типа бывшего стадиона Локоматив.