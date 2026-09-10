Исторический Горный госпиталь в Барнауле выкупил известный застройщик

Компания "Главалтайстрой" стала единственным участником торгов после того, как второй претендент не внес задаток

10 сентября 2026, 16:40, ИА Амител

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "Главалтайстрой", которая входит в ГК "Союз" семьи Владимира Отмашкина, стала владельцем исторического комплекса на проспекте Красноармейском, 19, в Барнауле, в том числе бывшего Горного госпиталя.

Напомним, здание выставлялось на торги через "Дом.рф" почти за 34,5 млн рублей. Второй участник — фирма "Милстрой‑Сибирика" Евгении Поповой — подал заявку, но не внес требуемый задаток в размере 13,8 млн рублей, из‑за чего торги были сорваны. В результате "Главалтайстрой" остался единственным участником и получил объект.

В рамках сделки девелопер арендует на семь лет земельный участок площадью 1,22 га с ежегодным платежом 715 тыс. рублей и приватизирует имущественный комплекс общей площадью 8,9 тыс. кв. м.

В комплекс входят памятники федерального значения: Горный госпиталь, учебные корпуса, прачечная и склады. Для реставрации комплекса под гостиницу владелец сможет претендовать на льготный кредит по программе Минкультуры РФ — ставка составит 6%.

Горный госпиталь возвели в 1845 году по проекту архитектора Андрея Молчанова. В разные годы в здании размещались артиллерийская и совпартшкола, госпиталь, а с 1944 года — сельхозинститут, ставший впоследствии основой АГАУ. В последние годы комплекс находился в собственности вуза, однако университет не имел возможности поддерживать постройки в надлежащем состоянии.

Состояние памятника вызывало серьезные опасения: фасад разрушался, отдельные элементы осыпались, создавая угрозу безопасности прохожих. В мае председатель СК России поручил проверить сведения о ненадлежащем содержании объекта и представить отчет о результатах проверки.