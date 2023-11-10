Тропу здоровья сделали на пустыре за ТЦ "Европа" в начале ноября

10 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Тропа здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

В начале ноября на пустыре за торговым центром "Европа" в Барнауле появилась тропа здоровья. В ближайшем будущем активисты мечтают увидеть там парк 300-летия Барнаула, пока же на этой территории можно будет прокатиться на лыжах. Фотокорреспондент amic.ru посмотрела, как она выглядит.

Тропа здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

Трассу здоровья протяженностью 1200 метров за ТЦ "Европа" выровняли и прочистили с помощью трактора, писал "Толк". Работы начались 6 ноября, информировали в группе "Создаем парк на месте пустыря за Европой". Разрешение на прокладку тропы дала администрация Барнаула.

Планируется, что зимой на тропе будет лыжня, а летом ее сделают прогулочной.

Разработкой трассы занимался архитектор Андрей Атаджанов, а опытные лыжники консультировали инициативную группу.

Трасса состоит из пологих спусков и подъемов, спокойных участков и петель для более интересной езды. С наступлением тепла трассу планируют отсыпать, чтобы сделать там комфортную прогулочную зону. На пересечениях с пешеходной зоной и на остальном пути планируется установить информационные таблички.

Напомним, что активисты выступают за то, чтобы территория за торговым центром "Европа" стала так называемым парком 300-летия Барнаула. Они проводят там субботники, в конце сентября активисты подали заявку на благоустройство территории по программе "Формирование комфортной городской среды" и надеются попасть в список кандидатов в следующем году. Также все еще продолжается конкурс среди студентов Алтайского института культуры по созданию концепции парка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.