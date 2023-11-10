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Подъемы и спуски. Как выглядит тропа здоровья на пустыре за ТЦ "Европа" в Барнауле?

Тропу здоровья сделали на пустыре за ТЦ "Европа" в начале ноября

10 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Тропа здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru
Тропа здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

В начале ноября на пустыре за торговым центром "Европа" в Барнауле появилась тропа здоровья. В ближайшем будущем активисты мечтают увидеть там парк 300-летия Барнаула, пока же на этой территории можно будет прокатиться на лыжах. Фотокорреспондент amic.ru посмотрела, как она выглядит.

Тропа здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

Трассу здоровья протяженностью 1200 метров за ТЦ "Европа" выровняли и прочистили с помощью трактора, писал "Толк". Работы начались 6 ноября, информировали в группе "Создаем парк на месте пустыря за Европой". Разрешение на прокладку тропы дала администрация Барнаула.

Планируется, что зимой на тропе будет лыжня, а летом ее сделают прогулочной.

Разработкой трассы занимался архитектор Андрей Атаджанов, а опытные лыжники консультировали инициативную группу.

Трасса состоит из пологих спусков и подъемов, спокойных участков и петель для более интересной езды. С наступлением тепла трассу планируют отсыпать, чтобы сделать там комфортную прогулочную зону. На пересечениях с пешеходной зоной и на остальном пути планируется установить информационные таблички.

Напомним, что активисты выступают за то, чтобы территория за торговым центром "Европа" стала так называемым парком 300-летия Барнаула. Они проводят там субботники, в конце сентября активисты подали заявку на благоустройство территории по программе "Формирование комфортной городской среды" и надеются попасть в список кандидатов в следующем году. Также все еще продолжается конкурс среди студентов Алтайского института культуры по созданию концепции парка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Благоустройство парки парк 300-летия Барнаула

Комментарии 5

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Гость

07:52:05 10-11-2023

Сейчас из природной ямы сделают современую спортивную трассу. Трактором пошурудили и на этом все Альпы сделали Держите карман шире. Дорогу бы сделали Георгиевна лазурная.

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Гость

10:13:39 10-11-2023

Все растает, ближайшую неделю плюсы по погоде

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Гость

12:26:36 10-11-2023

В ближайшем будущем активисты мечтают увидеть там парк 300-летия Барнаула ------ А застройщики мечтают увидеть там новый ЖК)))

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гость

15:40:56 10-11-2023

Уже. Уже два дома, весной начинается строительство. Видимо тропа так и останется . Комнатушки микроскопических размеров, это быстро и денег полные карманы. А вот по улице Взлетной до Попова , такой узенькой, ни общественно транспорта ни маршруток. Топать надо либо до Балтийской либо на трамвай. Об этом архитекторы и градоначальники вообще в курсе? Люди на 20 автобус стоят плотной стеной, на ост. Балтийская и ост. Взлётная ,а на работу в центр.

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Гость

19:17:18 10-11-2023

Заросший непонятно чем пустырь гордо и громко именуют "тропой здоровья". Кто лыжню зимой будет укладывать? На какие средства? Есть ли необходимая для этого техника? Да нихрена, уверен. Есть давно уже у нас трасса здоровья, скоро 20 лет как там работает известная компания. Кабы не они, так и были бы в Барнауле одни пустыри.

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