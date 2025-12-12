В Барнауле женщине грозит два года за "иллюзию обмана" с серебряными серьгами

Трюк ей удалось проделать дважды

12 декабря 2025, 13:40, ИА Амител

Женщина с серьгами / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 54-летняя жительница Барнаула заказывала ювелирные изделия на маркетплейсе и подменяла их во время примерки, сообщает региональное МВД.

«В пункте выдачи заказов, находясь в примерочной, подменила серебряные серьги на похожую бижутерию и попросила оформить возврат. Такой трюк она проделала дважды», – рассказали в ведомстве.

Через некоторое время серьги были возвращены от производителя в пункт выдачи с пометкой "Подмена на бижутерию".

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы по факту "мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием".

Ранее в Алейске жительница подменила хорошую зимнюю куртку на более дешевую модель, в итоге суд назначили ей 100 часов обязательных работ.