В Барнауле женщине грозит два года за "иллюзию обмана" с серебряными серьгами
Трюк ей удалось проделать дважды
12 декабря 2025, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае 54-летняя жительница Барнаула заказывала ювелирные изделия на маркетплейсе и подменяла их во время примерки, сообщает региональное МВД.
«В пункте выдачи заказов, находясь в примерочной, подменила серебряные серьги на похожую бижутерию и попросила оформить возврат. Такой трюк она проделала дважды», – рассказали в ведомстве.
Через некоторое время серьги были возвращены от производителя в пункт выдачи с пометкой "Подмена на бижутерию".
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы по факту "мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием".
Ранее в Алейске жительница подменила хорошую зимнюю куртку на более дешевую модель, в итоге суд назначили ей 100 часов обязательных работ.
