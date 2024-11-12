В Алейске женщина подменила куртку с маркетплейса и попала под суд

Ей назначили 100 часов обязательных работ

12 ноября 2024, 15:41, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

Жительница Алейска заказала на одном из маркетплейсов зимнюю куртку и подменила ее на более дешевую модель. За это суд обвинил ее в мошенничестве, сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Перед тем как получить товар из интернет-магазина, женщина купила куртку дешевле.

Во время примерки она заменила заказанную одежду на купленную недавно. После чего заявила сотруднику пункта выдачи, что ей пришел несоответствующий заявленному товар.

Позже афера вскрылась и женщина предстала перед судом. Ее признали виновной в мошенничестве. Суд назначил горожанке наказание в виде 100 часов обязательных работ.