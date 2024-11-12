В Алейске женщина подменила куртку с маркетплейса и попала под суд
Ей назначили 100 часов обязательных работ
12 ноября 2024, 15:41, ИА Амител
Следственный комитет России / Фото: amic.ru
Жительница Алейска заказала на одном из маркетплейсов зимнюю куртку и подменила ее на более дешевую модель. За это суд обвинил ее в мошенничестве, сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Перед тем как получить товар из интернет-магазина, женщина купила куртку дешевле.
Во время примерки она заменила заказанную одежду на купленную недавно. После чего заявила сотруднику пункта выдачи, что ей пришел несоответствующий заявленному товар.
Позже афера вскрылась и женщина предстала перед судом. Ее признали виновной в мошенничестве. Суд назначил горожанке наказание в виде 100 часов обязательных работ.
16:09:04 12-11-2024
А что так можно что-ли !
17:11:59 12-11-2024
Гость (16:09:04 12-11-2024) А что так можно что-ли !... Буквально вчера примерял три пары заказанной обуви, забрал одну. Ну и подумал, а что было бы, если бы я при отказе от товара перепутал коробки, на которых находятся штрих-коды? Оператор ПВЗ не проверяла на предмет пересортицы. Ну видеокамеры есть, конечно.
11:00:58 13-11-2024
заявила сотруднику пункта выдачи, что ей пришел несоответствующий заявленному товар --- грамотно. Но ведь как то вычислили. Кто-то значит проверяет
12:05:03 13-11-2024
Гость (11:00:58 13-11-2024) заявила сотруднику пункта выдачи, что ей пришел несоответств... А чо там вычислять-то? Конкретный заказ на конкретного человека в конкретном ПВЗ. При сортировке возврата продавцом обнаруживается левая вещь. Еще и камеры везде.