НОВОСТИПроисшествия

В Алейске женщина подменила куртку с маркетплейса и попала под суд

Ей назначили 100 часов обязательных работ

12 ноября 2024, 15:41, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru
Следственный комитет России / Фото: amic.ru

Жительница Алейска заказала на одном из маркетплейсов зимнюю куртку и подменила ее на более дешевую модель. За это суд обвинил ее в мошенничестве, сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Перед тем как получить товар из интернет-магазина, женщина купила куртку дешевле.

Во время примерки она заменила заказанную одежду на купленную недавно. После чего заявила сотруднику пункта выдачи, что ей пришел несоответствующий заявленному товар.

Позже афера вскрылась и женщина предстала перед судом. Ее признали виновной в мошенничестве. Суд назначил горожанке наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Алейск Происшествия суд

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:09:04 12-11-2024

А что так можно что-ли !

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:59 12-11-2024

Гость (16:09:04 12-11-2024) А что так можно что-ли !... Буквально вчера примерял три пары заказанной обуви, забрал одну. Ну и подумал, а что было бы, если бы я при отказе от товара перепутал коробки, на которых находятся штрих-коды? Оператор ПВЗ не проверяла на предмет пересортицы. Ну видеокамеры есть, конечно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:58 13-11-2024

заявила сотруднику пункта выдачи, что ей пришел несоответствующий заявленному товар --- грамотно. Но ведь как то вычислили. Кто-то значит проверяет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:03 13-11-2024

Гость (11:00:58 13-11-2024) заявила сотруднику пункта выдачи, что ей пришел несоответств... А чо там вычислять-то? Конкретный заказ на конкретного человека в конкретном ПВЗ. При сортировке возврата продавцом обнаруживается левая вещь. Еще и камеры везде.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров