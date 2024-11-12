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В Бийске продавщица лотереек украла 200 тыс. рублей и потратила на лотерейки

Выигрыш забирала из кассы и выбрасывала использованные билеты

12 ноября 2024, 14:03, ИА Амител

Лотерейные билеты / Фото: unsplash.com
Лотерейные билеты / Фото: unsplash.com

В Бийске продавщица в лотерейном магазине решила испытать свою удачу и украла деньги, сообщает местная полиция в своем Telegram-канале.

Недостачу в кассе обнаружил владелец магазина: за два месяца пропало почти 200 тыс. рублей. Под подозрение сразу попала 31-летняя работница, которая в ходе допроса во всем призналась.

"Хищения начались, когда к ней обратился за выигрышем молодой человек. На тот момент нужной суммы наличных не было. Бийчанка записала его в лист ожидания и обещала позвонить. Когда деньги появились, она решила забрать их себе. Так она получила несколько чужих денежных бонусов", – рассказали в ведомстве.

Потом бийчанка решила испытать свою удачу. Она просто брала билеты в магазине и стирала защитный слой. Выигрыш забирала из кассы и выбрасывала использованные лотерейки.

"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая частично возместила ущерб", – отметили в полиции.

Бийск забавные истории

Комментарии 2

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Гость

14:14:19 12-11-2024

Лишний раз доказывает, что в лотерейку может выиграть только сам лотерейщик.

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Гость

15:06:32 13-11-2024

Женщина не знала, что лотерея это больше, чем обман. А так логично, куча билетов, какие-то должны выиграть. У нас миллионы только в СМИ выигрывают.

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