В Бийске продавщица лотереек украла 200 тыс. рублей и потратила на лотерейки
Выигрыш забирала из кассы и выбрасывала использованные билеты
12 ноября 2024, 14:03, ИА Амител
В Бийске продавщица в лотерейном магазине решила испытать свою удачу и украла деньги, сообщает местная полиция в своем Telegram-канале.
Недостачу в кассе обнаружил владелец магазина: за два месяца пропало почти 200 тыс. рублей. Под подозрение сразу попала 31-летняя работница, которая в ходе допроса во всем призналась.
"Хищения начались, когда к ней обратился за выигрышем молодой человек. На тот момент нужной суммы наличных не было. Бийчанка записала его в лист ожидания и обещала позвонить. Когда деньги появились, она решила забрать их себе. Так она получила несколько чужих денежных бонусов", – рассказали в ведомстве.
Потом бийчанка решила испытать свою удачу. Она просто брала билеты в магазине и стирала защитный слой. Выигрыш забирала из кассы и выбрасывала использованные лотерейки.
"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая частично возместила ущерб", – отметили в полиции.
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Женщина не знала, что лотерея это больше, чем обман. А так логично, куча билетов, какие-то должны выиграть. У нас миллионы только в СМИ выигрывают.