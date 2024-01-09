В Барнаульском водоканале объяснили, почему повышаются тарифы на коммунальные услуги
Представители организации отметили, что это не повлияет на собираемость платежей
09 января 2024, 08:16, ИА Амител
В Алтайском крае с 1 июля 2024 года повысят тарифы на коммунальные услуги. Плата за холодное водоснабжение для барнаульцев вырастет на 18,5%, а тариф на водоотведение – на 20%.
"Величина платы с 1 июля 2024 года для одного человека за услуги холодного водоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения для горячего водоснабжения увеличится на 53,51 рубля в месяц, при принятом росте тарифов", – пояснили "Толку" в Барнаульском водоканале.
В организации добавили, что для семьи из трех человек услуги станут дороже на 160,53 рубля.
Представители водоканала отметили, что система водоснабжения находится под постоянным контролем и на ближайшее время запланированы работы по улучшению инфраструктуры.
Около миллиарда рублей потратят на модернизацию водопроводных очистных сооружений № 1, которые обеспечивают чистой водой 90% жителей города.
В водоканале считают, что будущее повышение не повлияет на собираемость платежей.
08:38:06 09-01-2024
Водоканал лучше рассказал бы зачем так задирать тарифы, имея много миллионную чистую прибыль. Скромнее надо быть, совсем зажрались!
08:39:49 09-01-2024
Водичка станет дороже.
09:05:55 09-01-2024
Что б захлебнулись...
09:09:19 09-01-2024
Барнаул город миллиардеров! Что-то слабое повышение, надо повысить процентов на 50, чтобы было на что-то обслуживать систему водную в городе! Опубликуйте зарплаты руководства водоканала и размер дивидендов собственникам? Прокуратура будет это повышение проверять?
09:19:28 09-01-2024
нищеброды мыться перестанут, пенсионеры и так мало воды тратят куб холодной, куб горячей - ванны не спускают, этой водой смывают г..... Не плачу и не буду платить.
12:15:41 09-01-2024
гость (09:19:28 09-01-2024) нищеброды мыться перестанут, пенсионеры и так мало воды трат... Так вот от кого запах с утреца в трамвае-то!
09:33:42 09-01-2024
Дааа, объяснили и сразу стало легче....
09:35:20 09-01-2024
Отработанный ещё в кровавые 90-е и регулярно применяемый у нас метод изъятия денег у населения "лучшими людьми" с последующим выводом их в свои офшоры.
09:37:03 09-01-2024
"Плата за холодное ... вырастет на 18,5%, а тариф на водоотведение – на 20%". Но "повышение МРОТ и индексация пенсий в 7.5 %" - сказал Главный!!!
09:46:07 09-01-2024
только и научились, что объяснять! наступило время Тотальной Рекламы! главное не то что ты делаешь, плохое делаешь или хорошее, а то как ты это объясняешь и преподносишь народу, ну т.е. продаёшь!
12:16:28 09-01-2024
Гость (09:46:07 09-01-2024) только и научились, что объяснять! наступило время Тотальной... вы методичку перепутали, гражданин. Здесь другую статью напечатали.
18:59:09 09-01-2024
Гость (12:16:28 09-01-2024) вы методичку перепутали, гражданин. Здесь другую статью напе... Я гляжу, моя методичка ко всем нашим бедам, последнее время, подходит...! Куда, в какую сферу, в какую статью, не загляни...
09:50:17 09-01-2024
Ну это конечно начался какой то бардак ,народ "нагнули"по полной .
10:00:58 09-01-2024
Правительство России утвердило предельный рост тарифов за коммуналку на ближайшую пятилетку. Со второго полугодия 2024 года средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Алтайском крае составит 9,3%. При этом предельно допустимое отклонение от индекса для нашего региона определено на уровне 4,9%. Все верно в сумме получается 18,5 и 20.
10:20:02 09-01-2024
Дайте мне новую теорию заговора!? Те которые я знал раньше, уже все исполнились! всё идёт по Клаусу Швабу - у меня ни чего нет, и я счастлив! а кому совсем будет трудно, как говорил один рыжий чёрт - что поделаешь, не вписались в рынок... как на западе, придумают им эвтаназию. в Италии вон фермерам, предлагают 120 тыщь долларов за гектар в год, за то что они не будут возделывать свою землю, свои эти гектары. ведут к продовольственному коллапсу! и у нас всеми правдами и неправдами или запрещают подворные хозяйства, или под угрозой эпидемии какой-нибудь чумки, вырезают домашний скот...! короче: потихоньку вытягивают деньги из карманов, и готовят продовольственный кризис!.. ждёмс...
11:22:02 09-01-2024
Пока в прокуратуру Москвы не будем обращаться, так и будут нас обдирать как липку, совести у администрации совсем нет
11:59:52 09-01-2024
хитрят наши поставщики воды. Водоотведение не должно быть выше, чем сам тариф на воду. Но ведь без водоотведения не будет и воды. Тариф на воду малозаметно повышают, зато водоотведение растет быстро и уже давно обогнало по ценам сам тариф на воду. Вот почему бы краевой прокуратуре не вмешаться и не навести порядок - урегулировать цены на водоотведение?
12:20:05 09-01-2024
гость (11:59:52 09-01-2024) хитрят наши поставщики воды. Водоотведение не должно быть вы... Да, странно, но в водоотведение входит также ваше пи-пи и ка-ка. А кто-то выбрасывает объедки да старые памперсы в сортир.
12:00:54 09-01-2024
Пытался задать вопрос коммунистам Алтая через приёмную, так и не смог отправить обращение, видно они только на словах......
15:27:54 09-01-2024
Объяснение такое: Очень деньги нужны. Просим отнестись с пониманием.