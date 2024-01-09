В Барнаульском водоканале объяснили, почему повышаются тарифы на коммунальные услуги

Представители организации отметили, что это не повлияет на собираемость платежей

09 января 2024, 08:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 1 июля 2024 года повысят тарифы на коммунальные услуги. Плата за холодное водоснабжение для барнаульцев вырастет на 18,5%, а тариф на водоотведение – на 20%.

"Величина платы с 1 июля 2024 года для одного человека за услуги холодного водоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения для горячего водоснабжения увеличится на 53,51 рубля в месяц, при принятом росте тарифов", – пояснили "Толку" в Барнаульском водоканале.

В организации добавили, что для семьи из трех человек услуги станут дороже на 160,53 рубля.

Представители водоканала отметили, что система водоснабжения находится под постоянным контролем и на ближайшее время запланированы работы по улучшению инфраструктуры.

Около миллиарда рублей потратят на модернизацию водопроводных очистных сооружений № 1, которые обеспечивают чистой водой 90% жителей города.

В водоканале считают, что будущее повышение не повлияет на собираемость платежей.