Воду вновь получили более 700 барнаульских домов

18 марта 2025, 18:37, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле восстановили водоснабжение после крупной коммунальной аварии на улице Кулагина, 7. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Идет заполнение магистрали. Специалисты "Росводоканал Барнаул" в ночь с 16 по 18 марта провели земляные работы и заменили участок магистрали диаметром 250 мм протяженностью 40 метров", – говорится в сообщении.

В водоканале отметили, что устранение аварии, произошедшей 16 марта, осложнялось необходимостью снятия с участка работ оборудования сторонней организации. Утром 17 марта подача воды была восстановлена, однако к вечеру произошло новое повреждение.

Специалисты решили заменить более протяженный участок изношенной сети. Был организован подвоз воды двумя автоцистернами. В работах задействовали девять единиц спецтехники и две аварийно-восстановительные бригады.

Кроме того, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения федерального законодательства в сфере ЖКХ.