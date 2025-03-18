В Барнауле восстановили водоснабжение после крупной коммунальной аварии
Воду вновь получили более 700 барнаульских домов
18 марта 2025, 18:37, ИА Амител
В Барнауле восстановили водоснабжение после крупной коммунальной аварии на улице Кулагина, 7. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
"Идет заполнение магистрали. Специалисты "Росводоканал Барнаул" в ночь с 16 по 18 марта провели земляные работы и заменили участок магистрали диаметром 250 мм протяженностью 40 метров", – говорится в сообщении.
В водоканале отметили, что устранение аварии, произошедшей 16 марта, осложнялось необходимостью снятия с участка работ оборудования сторонней организации. Утром 17 марта подача воды была восстановлена, однако к вечеру произошло новое повреждение.
Специалисты решили заменить более протяженный участок изношенной сети. Был организован подвоз воды двумя автоцистернами. В работах задействовали девять единиц спецтехники и две аварийно-восстановительные бригады.
Кроме того, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения федерального законодательства в сфере ЖКХ.
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