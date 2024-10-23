В Белокурихе нашли заблудившуюся туристку
Женщина сбилась с маршрута, когда шла к вековой сосне
23 октября 2024, 10:12, ИА Амител
Спасатель с найденной туристкой / Фото: МЧС Алтайского края
В Белокурихе спасатели нашли заблудившуюся женщину, сообщили в МЧС Алтайского края.
40-летняя туристка шла к вековой сосне и сбилась с пути. В итоге она сама позвонила в службу спасения, после чего специалисты благополучно ее отыскали.
Медпомощь путешественнице не потребовалась.
Спасатели Белокурихи не впервые выручают туристов. Например, в августе они помогли женщине с переломом ноги на горе Церковка.
11:04:46 23-10-2024
40-летняя туристка шла к вековой сосне --- интересно куда в это время шли ее дети. Может в школу
14:31:58 23-10-2024
ей полезно ходить... судя по фото