В Белокурихе нашли заблудившуюся туристку

Женщина сбилась с маршрута, когда шла к вековой сосне

23 октября 2024, 10:12, ИА Амител

Спасатель с найденной туристкой / Фото: МЧС Алтайского края

В Белокурихе спасатели нашли заблудившуюся женщину, сообщили в МЧС Алтайского края.

40-летняя туристка шла к вековой сосне и сбилась с пути. В итоге она сама позвонила в службу спасения, после чего специалисты благополучно ее отыскали.

Медпомощь путешественнице не потребовалась.

Спасатели Белокурихи не впервые выручают туристов. Например, в августе они помогли женщине с переломом ноги на горе Церковка.