НОВОСТИПроисшествия

В Белокурихе нашли заблудившуюся туристку

Женщина сбилась с маршрута, когда шла к вековой сосне

23 октября 2024, 10:12, ИА Амител

Спасатель с найденной туристкой / Фото: МЧС Алтайского края
Спасатель с найденной туристкой / Фото: МЧС Алтайского края

В Белокурихе спасатели нашли заблудившуюся женщину, сообщили в МЧС Алтайского края.

 40-летняя туристка шла к вековой сосне и сбилась с пути. В итоге она сама позвонила в службу спасения, после чего специалисты благополучно ее отыскали.

Медпомощь путешественнице не потребовалась.

Спасатели Белокурихи не впервые выручают туристов. Например, в августе они помогли женщине с переломом ноги на горе Церковка.

спасение людей Белокуриха

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:04:46 23-10-2024

40-летняя туристка шла к вековой сосне --- интересно куда в это время шли ее дети. Может в школу

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:58 23-10-2024

ей полезно ходить... судя по фото

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров