В Бийске мужчину будут судить за мошенничество с социальными выплатами

Он похитил более 320 тысяч рублей

16 декабря 2024, 21:25, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Бийского района предстанет перед судом за мошенничество с социальными выплатами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2019 году 30-летний обвиняемый, устроившийся работать ветеринаром, подал документы на получение выплаты для приобретения жилья.

"Обвиняемому было известно, что по условиям госпрограммы положено 70% от стоимости жилья, остальное он должен был внести из собственных средств", – рассказали в ведомстве.

Он завысил стоимость недвижимости в договоре купли-продажи, в результате чего получил социальную выплату на сумму более 320 тысяч рублей.

Мошенничество выявили оперативники ФСБ. Мужчина обвиняется в хищении денежных средств при получении субсидий по государственной программе устойчивого развития сельских территорий.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.