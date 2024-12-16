В Бийске мужчину будут судить за мошенничество с социальными выплатами
Он похитил более 320 тысяч рублей
16 декабря 2024, 21:25, ИА Амител
Житель Бийского района предстанет перед судом за мошенничество с социальными выплатами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, в 2019 году 30-летний обвиняемый, устроившийся работать ветеринаром, подал документы на получение выплаты для приобретения жилья.
"Обвиняемому было известно, что по условиям госпрограммы положено 70% от стоимости жилья, остальное он должен был внести из собственных средств", – рассказали в ведомстве.
Он завысил стоимость недвижимости в договоре купли-продажи, в результате чего получил социальную выплату на сумму более 320 тысяч рублей.
Мошенничество выявили оперативники ФСБ. Мужчина обвиняется в хищении денежных средств при получении субсидий по государственной программе устойчивого развития сельских территорий.
Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
11:45:05 17-12-2024
320? Тысяч? В то время, когда воруют десятками миллиардов безнаказано. Почему бы ему не оплатить жильё полностью, для развития то?