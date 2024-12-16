Новосибирского турагента отправили в тюрьму за обман клиентов на 3 млн рублей

Суд назначил ей три года колонии общего режима

16 декабря 2024, 17:25, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

В Новосибирске вынесли приговор турагенту Анастасии Прохоренковой. Ранее девушка обманула клиентов на 3 млн рублей. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

"Она брала у них деньги за бронирование туров, но по факту услугу не оказывала. Деньгами распоряжалась по своему усмотрению", – сообщили в издании.

Прохоренкова извинилась перед пострадавшими и заявила, что готова возместить ущерб.

Мать девушки ранее объясняла, как дочь стала мошенницей. С ее слов, летом 2023 года постоянные клиенты купили у Прохоренковой путевку в Турцию стоимостью более 2 млн рублей. По ошибке турагент забронировала им отдых на третье число указанного месяца, а не на пятое, как они просили. Анастасия перенесла все на нужные даты. Однако за отмену нужно было заплатить штраф. Для этого она взяла деньги у других клиентов, которые заранее забронировали себе тур.

Так девушка поступала около года. Она заранее продавала путевки на отдых, однако позже ситуация вышла из-под контроля.

Прохоренковой назначили три года колонии общего режима по делу о мошенничестве. Ее взяли под стражу в зале суда.