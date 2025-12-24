В Бийске водитель сбил десятилетнюю девочку на переходе. Видео

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

24 декабря 2025, 15:55, ИА Амител

Скриншот видео /Госавтоинспекции Алтайского края

23 декабря в Бийске на улице Разина случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием ребенка. Авария произошла в 07:40 в районе дома № 67, рассказали в МВД Алтайского края.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Киа Рио" двигался по улице Ленинградской от улицы Васильева в направлении улицы Петра Чайковского. В этот момент десятилетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения. Однако госпитализация не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия. В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

