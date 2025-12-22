Пьяный водитель насмерть сбил 12-летнюю девочку в селе под Новосибирском

Трагедия произошла вечером 21 декабря в Кочковском районе

22 декабря 2025, 10:35, ИА Амител

Место смертельного ДТП / Фото: МВД Новосибирской области

В селе Черновка Кочковского района Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Вечером 21 декабря, около 18:10, пьяный водитель на автомобиле "Шевроле Нива" сбил 12-летнюю девочку, сообщает пресс-служба региональной полиции.

64-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ребенка 2013 года рождения в районе дома № 25 на улице Школьной. Девочка шла по краю проезжей части в попутном направлении движения автомобиля. От полученных травм она скончалась на месте.

Все обстоятельства трагедии, в том числе степень алкогольного опьянения водителя, устанавливаются.