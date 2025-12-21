В Бийске кроссовер сбил 11-летнюю девочку на зебре. Видео

Ребенка с травмами доставили в больницу

21 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

11-летнюю девочку сбили в Бийске 19 декабря в переулке Шубенском – момент ДТП попал на видео, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".

Авария произошла при движении автомобиля Nissan Qashqai в сторону улицы Больничный Взвоз. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель допустил наезд на ребенка. Девочку с травмами доставили в медицинское учреждение, ей оказывают помощь.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.

