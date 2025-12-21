В Бийске кроссовер сбил 11-летнюю девочку на зебре. Видео
Ребенка с травмами доставили в больницу
21 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
11-летнюю девочку сбили в Бийске 19 декабря в переулке Шубенском – момент ДТП попал на видео, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".
Авария произошла при движении автомобиля Nissan Qashqai в сторону улицы Больничный Взвоз. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель допустил наезд на ребенка. Девочку с травмами доставили в медицинское учреждение, ей оказывают помощь.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.
Ранее в Новосибирске водитель автобуса № 50 сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия. Авария произошла 17 ноября возле дома № 86/1 по улице Вересаева.
20:22:44 21-12-2025
Дед опять за рулём сидел с открытым ртом и неповорачивающейся шеей?
06:02:04 22-12-2025
Гость (20:22:44 21-12-2025) Дед опять за рулём сидел с открытым ртом и неповорачивающейс... или сопляк недоученный.
01:52:28 22-12-2025
Куда вы вечно торопитесь? Вы думаете пешеходы просто прогуливаются от скуки?
09:49:26 22-12-2025
Девка как специально под колеса пошла. Мозгов нет вообще или бессмертная ?
11:53:12 22-12-2025
Так она резко повернула и видя, что машина совсем рядом просто рванула на дорогу. Тормозной путь у машины есть, дура, машина не может встать как вкопанная за секунду.