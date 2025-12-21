НОВОСТИПроисшествия

В Бийске кроссовер сбил 11-летнюю девочку на зебре. Видео

Ребенка с травмами доставили в больницу

21 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

11-летнюю девочку сбили в Бийске 19 декабря в переулке Шубенском – момент ДТП попал на видео, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".

Авария произошла при движении автомобиля Nissan Qashqai в сторону улицы Больничный Взвоз. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель допустил наезд на ребенка. Девочку с травмами доставили в медицинское учреждение, ей оказывают помощь.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее в Новосибирске водитель автобуса № 50 сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия. Авария произошла 17 ноября возле дома № 86/1 по улице Вересаева.

Бийск ДТП дети

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

20:22:44 21-12-2025

Дед опять за рулём сидел с открытым ртом и неповорачивающейся шеей?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:02:04 22-12-2025

Гость (20:22:44 21-12-2025) Дед опять за рулём сидел с открытым ртом и неповорачивающейс... или сопляк недоученный.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Водители

01:52:28 22-12-2025

Куда вы вечно торопитесь? Вы думаете пешеходы просто прогуливаются от скуки?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:26 22-12-2025

Девка как специально под колеса пошла. Мозгов нет вообще или бессмертная ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:53:12 22-12-2025

Так она резко повернула и видя, что машина совсем рядом просто рванула на дорогу. Тормозной путь у машины есть, дура, машина не может встать как вкопанная за секунду.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров