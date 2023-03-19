В Бийске во дворе частного дома произошел оползень

Во время таяния вода подмывает почву, от чего она обрушается

19 марта 2023, 12:52, ИА Амител

Кадр из видео / "ЧП Бийск"

Житель Бийска рассказал об оползне, сошедшем во дворе частного дома. Пост об этом опубликовали в сообществе "ЧП Бийск".

Инцидент произошёл на улице 2-й Больничный взвоз, 32. Дома здесь расположены над оврагом. Во время таяния снега вода подмывает почву, от чего она отваливается. По словам горожанина, он несколько раз обращался к властям, но не получил помощи. Край обвала он укрепил шинами, но это не сработало.

Пользователи в социальных сетях порекомендовали мужчине продолжать самостоятельное укрепление почвы.