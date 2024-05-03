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Военного, ударившего полицейского, осудили в Барнауле

Мужчина отказался уходить с места аварии и сопротивлялся сотруднику МВД

03 мая 2024, 15:03, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/839873
Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/839873

В Барнауле оштрафовали военного, ударившего полицейского и выкрутившего ему руку. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

В ведомстве рассказали, что патруль ДПС приехал на место аварии, в которой участвовал военнослужащий. После требования покинуть место аварии и сесть в патрульное авто ударил сотрудника МВД кулаком в лицо, толкнул в грудь, схватил за руку и выкрутил ее в неестественное положение.

Барнаульский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 100 тысяч рублей.

Барнаул полиция

Комментарии 4

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Андрей

17:24:10 03-05-2024

Ни с того ни с сего военный вышел из себя и отбуцкал гайца? Верно все не так было как написано. Никто не будет ни с того ни сего буцкать. Да и по решению суда видно - уголовку не вменили, а со штрафом как-нибудь разберется.

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Гость

17:57:03 03-05-2024

А ударил бы гражданский года три бы лишения свободы получил бы.

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Гость

00:29:53 04-05-2024

Гражданского бы просто посадили, а военному штраф и обратно на СВО. Не приставайте к военным со своими мещанскими запросами, многим просто не очень страшна тюрьма, чем после 11 дней отпуска обратно в блиндаж на 6-8 месяцев. Знаю.

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Гость

12:52:22 04-05-2024

..ударил сотрудника МВД кулаком в лицо, толкнул в грудь, схватил за руку и выкрутил ее в неестественное положение.. При царе в городовые абы кого не брали.

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