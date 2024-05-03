Военного, ударившего полицейского, осудили в Барнауле

Мужчина отказался уходить с места аварии и сопротивлялся сотруднику МВД

03 мая 2024, 15:03, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/839873

В Барнауле оштрафовали военного, ударившего полицейского и выкрутившего ему руку. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

В ведомстве рассказали, что патруль ДПС приехал на место аварии, в которой участвовал военнослужащий. После требования покинуть место аварии и сесть в патрульное авто ударил сотрудника МВД кулаком в лицо, толкнул в грудь, схватил за руку и выкрутил ее в неестественное положение.

Барнаульский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 100 тысяч рублей.