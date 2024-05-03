Военного, ударившего полицейского, осудили в Барнауле
Мужчина отказался уходить с места аварии и сопротивлялся сотруднику МВД
03 мая 2024, 15:03, ИА Амител
Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/839873
В Барнауле оштрафовали военного, ударившего полицейского и выкрутившего ему руку. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
В ведомстве рассказали, что патруль ДПС приехал на место аварии, в которой участвовал военнослужащий. После требования покинуть место аварии и сесть в патрульное авто ударил сотрудника МВД кулаком в лицо, толкнул в грудь, схватил за руку и выкрутил ее в неестественное положение.
Барнаульский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 100 тысяч рублей.
17:24:10 03-05-2024
Ни с того ни с сего военный вышел из себя и отбуцкал гайца? Верно все не так было как написано. Никто не будет ни с того ни сего буцкать. Да и по решению суда видно - уголовку не вменили, а со штрафом как-нибудь разберется.
17:57:03 03-05-2024
А ударил бы гражданский года три бы лишения свободы получил бы.
00:29:53 04-05-2024
Гражданского бы просто посадили, а военному штраф и обратно на СВО. Не приставайте к военным со своими мещанскими запросами, многим просто не очень страшна тюрьма, чем после 11 дней отпуска обратно в блиндаж на 6-8 месяцев. Знаю.
12:52:22 04-05-2024
..ударил сотрудника МВД кулаком в лицо, толкнул в грудь, схватил за руку и выкрутил ее в неестественное положение.. При царе в городовые абы кого не брали.