В Дагестане задержали женщину, которая хотела устроить теракт в День Победы

Она должна была подорваться у здания правоохранителей

02 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Дагестане задержали женщину, планировавшую устроить теракт возле здания правоохранительных органов в Хасавюрте 9 мая. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.

"Задержана сторонница запрещенной в РФ международной террористической организации, гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте", – сообщает ведомство.

У женщины изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В телефоне задержанной нашли переписку в Telegram с боевиком по имени Абдулла – они обсуждали планируемый подрыв и присягу фигурантки террористам.

"Он просил меня фоткать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрте и Хасавюртовском районе. Он давал задания, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт", – рассказала женщина.

Задержанная призналась, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама. В ее отношении принимают процессуальное решение.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на концерте Павла Воли.