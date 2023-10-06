В эти выходные в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Площадки организуют во всех районах города

06 октября 2023, 11:23, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В субботу, 7 октября, в Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки. Их анонсировал пресс-центр мэрии краевой столицы.

Площадки организуют во всех районах города. На них фермерские хозяйства и владельцы подсобных хозяйств предложат горожанам собственную сельскохозяйственную продукцию. На ярмарках можно будет приобрести картофель, овощи и фрукты, а садоводы получат возможность купить рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур.

Также на площадках свою продукцию предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Они будут продавать мясо птицы, свинину, говядину, различные колбасные и мясные деликатесы, рыбу, масло и прочее.

Ярмарочные площадки разместят по адресам: