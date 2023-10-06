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В эти выходные в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Площадки организуют во всех районах города

06 октября 2023, 11:23, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В субботу, 7 октября, в Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки. Их анонсировал пресс-центр мэрии краевой столицы.

Площадки организуют во всех районах города. На них фермерские хозяйства и владельцы подсобных хозяйств предложат горожанам собственную сельскохозяйственную продукцию. На ярмарках можно будет приобрести картофель, овощи и фрукты, а садоводы получат возможность купить рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур.

Также на площадках свою продукцию предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Они будут продавать мясо птицы, свинину, говядину, различные колбасные и мясные деликатесы, рыбу, масло и прочее.

Ярмарочные площадки разместят по адресам:

  • Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
  • Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная);
  • Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Г. Титова);
  • Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Барнаул

Комментарии 2

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Гость

12:07:09 06-10-2023

спасибо за напоминание!!! ярмарки это наше все, только там мы берем продукты высшего качества у социально ответственных предпринимателей, спасибо любимому правительству!!! спасибо партии, которая помнит о нас!!!

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Гость

13:13:55 06-10-2023

Не пойду.

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