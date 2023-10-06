В эти выходные в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Площадки организуют во всех районах города
06 октября 2023, 11:23, ИА Амител
В субботу, 7 октября, в Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки. Их анонсировал пресс-центр мэрии краевой столицы.
Площадки организуют во всех районах города. На них фермерские хозяйства и владельцы подсобных хозяйств предложат горожанам собственную сельскохозяйственную продукцию. На ярмарках можно будет приобрести картофель, овощи и фрукты, а садоводы получат возможность купить рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур.
Также на площадках свою продукцию предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Они будут продавать мясо птицы, свинину, говядину, различные колбасные и мясные деликатесы, рыбу, масло и прочее.
Ярмарочные площадки разместят по адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная);
- Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Г. Титова);
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
12:07:09 06-10-2023
спасибо за напоминание!!! ярмарки это наше все, только там мы берем продукты высшего качества у социально ответственных предпринимателей, спасибо любимому правительству!!! спасибо партии, которая помнит о нас!!!
13:13:55 06-10-2023
Не пойду.