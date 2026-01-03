В Европе поддержали переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро

Трамп: президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны

03 января 2026, 20:00, ИА Амител

Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Председатель Европейского совета Антониу Кошта после похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что Евросоюз поддерживает переход власти в этом государстве, сообщает РИА Новости.

«Евросоюз призывает к деэскалации и урегулированию при полном соблюдении международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН. ЕС продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле», – заявил Кошта.

Напомним, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Власть перешла к вице-президенту страны Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

МИД РФ предельно встревожен сообщениями о том, что Мадуро с супругой были насильно вывезены из страны.

В США заявили, что удары по Венесуэле были необходимы для защиты сил, которые задерживали лидера страны Николаса Мадуро по судебному ордеру.