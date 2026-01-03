В Европе поддержали переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро
Трамп: президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны
03 января 2026, 20:00, ИА Амител
Председатель Европейского совета Антониу Кошта после похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что Евросоюз поддерживает переход власти в этом государстве, сообщает РИА Новости.
«Евросоюз призывает к деэскалации и урегулированию при полном соблюдении международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН. ЕС продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле», – заявил Кошта.
Напомним, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Власть перешла к вице-президенту страны Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.
МИД РФ предельно встревожен сообщениями о том, что Мадуро с супругой были насильно вывезены из страны.
В США заявили, что удары по Венесуэле были необходимы для защиты сил, которые задерживали лидера страны Николаса Мадуро по судебному ордеру.
20:24:27 03-01-2026
Т.е. это как бы нормально, если в Вашингтон вторгнутся вооружённые и подгтовленные дяди, по пути грохнув министра оборона, и какую-нибудь дорогую реликвию страны (типа Статуи Свободы), и вывезут президента с женой.
Ну или самого этого одобрителя ЕС - героя этой новости Кошту.
Просто потому что не нравится политика этой страны, ну или иные другие миллионы причин (при чём она ни на кого не нападает, просто может не даёт дорого продавать нефть остальным странами мира, и не подвергается порицанию всей планетой).
22:54:39 03-01-2026
Гость (20:24:27 03-01-2026) Т.е. это как бы нормально, если в Вашингтон вторгнутся воору... Это нормально. Есть практика.
08:25:39 04-01-2026
Гость (22:54:39 03-01-2026) Это нормально. Есть практика. ... Есть практика и атомные бомбы сбросить на мирные города
Тоже нормально?
22:55:52 03-01-2026
Гость (20:24:27 03-01-2026) Т.е. это как бы нормально, если в Вашингтон вторгнутся воору... Заменить Вашингтон на другую столицу...и прочитай снова и вдумчево
19:44:23 04-01-2026
Гость (20:24:27 03-01-2026) Т.е. это как бы нормально, если в Вашингтон вторгнутся воору... гость, что много буков писать, попробуй напасть на Вашингтон?
20:31:35 03-01-2026
Вот что значит тупо самонадеянный был, а Трамп предлагал по хорошему покинуть страну.
21:17:08 03-01-2026
Черт побери, Огненная лошадь начала топтать диктаторов.
22:12:27 03-01-2026
Гость (21:17:08 03-01-2026) Черт побери, Огненная лошадь начала топтать диктаторов....
а Трамп диктатор ?
Или он несёт свободу ?
22:17:32 03-01-2026
Гость (22:12:27 03-01-2026) а Трамп диктатор ?Или он несёт свободу ?... Диктатор тот, кто диктует и выполняет. А если обещает и не выполняет - это другое.
08:30:21 04-01-2026
Гость (22:12:27 03-01-2026) а Трамп диктатор ?Или он несёт свободу ?... Хотите посмеяться ?
Вот что думает по этому поводу нейросеть !!!
"Это гипотетический сценарий, который с правовой и политической точки зрения представляется крайне маловероятным. Вот несколько аспектов для анализа:
Международное право: Подобные действия были бы грубейшим нарушением
Принципа государственного суверенитета (Устав ООН, ст. 2)
Венской конвенции о дипломатических сношениях
Норм об иммунитете действующих глав государств
Политический контекст: Даже при напряжённых отношениях США и Венесуэлы такой шаг был бы беспрецедентной эскалацией, сравнимой с актом войны. Он радикально изменил бы международную систему.
Реакция международного сообщества: Указание, что "Европа и ООН поддержали" выглядит особенно нереалистично:
Многие страны (включая европейские) традиционно выступают против военных интервенций без мандата СБ ООН
В ООН такие действия почти наверняка были бы заблокированы или осуждены большинством членов Генеральной Ассамблеи
Исторические параллели: Подобные принудительные операции по захвату глав государств (например, панамская операция 1989 года) вызывали масштабное международное осуждение даже в менее глобализированную эпоху.
Последствия: Такой акт спровоцировал бы:
Серьёзнейший внутриполитический кризис в Венесуэле
Резкую реакцию союзников Венесуэлы (Китай, Россия, др.)
Возможное применение Римского статута МУС
Долгосрочную дестабилизацию всей Латинской Америки
Сводка: Этот сценарий выглядит как политическая фантастика, поскольку противоречит фундаментальным нормам современного международного права и реалиям мировой политики, даже учитывая существующие противоречия между США и Венесуэлой. В реальности давление осуществляется через санкции, дипломатическую изоляцию и иногда признание альтернативных политических фигур.
11:16:21 04-01-2026
Нейросеть (08:30:21 04-01-2026) Хотите посмеяться ?Вот что думает по этому п... Нейросеть, потрясла ты свои пыльные ковры и что? Если нет Силы эконмической, то сиди на завалинке и пой народные песни, и гони за рубеж не обработанные ресурсы.
22:59:21 03-01-2026
А ты там вообще жил в Венесуэле чтобы судить насколько диктаторски там?
00:17:13 04-01-2026
Ну ещё бы ЕС не поддержал!
Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что это предупреждение для тех, кто угрожает Штатам.
"Эта крайне успешная операция должна стать предупреждением всем, кто угрожает суверенитету США или жизням американцев", - заявил Трамп журналистам во Флориде.
06:02:41 04-01-2026
А мы за кого?
09:31:58 04-01-2026
Гость (06:02:41 04-01-2026) А мы за кого?... За нищету, воровство и вывоз капиталов из страны...
09:35:26 04-01-2026
Гость (06:02:41 04-01-2026) А мы за кого?... Тут всё не однозначно)
С Венесуэлой у нас договор о военном сотрудничестве. Но кто ж его будет сейчас вспоминать. Мы поставляли им ПВО, которое почему-то не работало. Ну и в целом несмотря на всю мощь отечественной армии и экономики. Судьба нашей СВО тоже зависит от Америки.
Следовательно кроме как выразить обеспокоенность ни чего не получится.
Вот он новый многополярный мир
11:06:18 04-01-2026
Гость (09:35:26 04-01-2026) Тут всё не однозначно)С Венесуэлой у нас договор о военн... говорят что если ПВО "отключить" то оно и не будет защищать ...
07:18:37 04-01-2026
США - империя ублюдков...
09:47:43 04-01-2026
Ну да , что с них взять.
Толи дело наши, резко осудили , выступили против и т.д.))
19:41:46 04-01-2026
Гость (09:47:43 04-01-2026) Ну да , что с них взять.Толи дело наши, резко осудили , ... Что, что, а это они умеют - хлебом не корми.