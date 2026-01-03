Ранее Штаты нанесли удар по целям на территории латиноамериканского государства

03 января 2026

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Сенатор Майк Ли заявил, что удары США по Венесуэле необходимы для защиты сил, которые задерживали лидера страны Николаса Мадуро по судебному ордеру, сообщает РИА Новости.

«Действия, которые мы наблюдали, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест», – пояснил Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио, с которым он поговорил по телефону.

Напомним, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Как стало известно, власть перешла к вице-президенту страны Делси Родригес – в отсутствие президента Николаса Мадуро.