В США назвали цель ударов по Венесуэле
Ранее Штаты нанесли удар по целям на территории латиноамериканского государства
03 января 2026, 18:30, ИА Амител
Сенатор Майк Ли заявил, что удары США по Венесуэле необходимы для защиты сил, которые задерживали лидера страны Николаса Мадуро по судебному ордеру, сообщает РИА Новости.
«Действия, которые мы наблюдали, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест», – пояснил Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио, с которым он поговорил по телефону.
Напомним, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Как стало известно, власть перешла к вице-президенту страны Делси Родригес – в отсутствие президента Николаса Мадуро.
18:34:57 03-01-2026
Во как
19:22:57 03-01-2026
Мировой жандарм приказал Венесуэле сменить главу государства, суверенная страна "посягнула" перечить - пусть же пеняет за последствия на себя!?
19:26:41 03-01-2026
ЕС поддержал мирный переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро. Вот, оказывается, как! Похитить президента и не надо окопных войн?
22:19:11 03-01-2026
А истиной причиной является нефтюшка. Находится близко. Разрабатывать не надо. Качай в танкеры и вези в демократическую ЮэСэЙ. Но сверху накидают про освобождение народа Венесуэлы от диктатуры и прочего шлака. Тупованы проглотят и будут рукоплескать "разносчику демократии", когда она ему выгодна.
00:28:37 04-01-2026
Гость (22:19:11 03-01-2026) А истиной причиной является нефтюшка. Находится близко. Разр... ну как бы да, если есть ресурс, и как бы тебе с этим повезло, то нужно эту возможность как-то защищать, армия, вооружение современное, а не тупо продавать пока позволено..... Слушал одного спикера: "Мирное небо сейчас дорого стоит".
11:00:32 04-01-2026
Гость (00:28:37 04-01-2026) ну как бы да, если есть ресурс, и как бы тебе с этим повезл... Гость, ты все об оружие ратуешь. Но есть Бог, ты мечтаешь, а он располагает.... Живи по Божеским законам и тебе не понадобятся всевозможные пищали, которыми ты думаешь вооружиться до зубов - не помогут. В истории был царь Соломон, который попросил у Бога мудрости, за все его царствование народ и государство процветали, а враги по периметру к границе не подходили. Кто сильнее Бог или оружие?
09:51:34 04-01-2026
Повезло Венесуэле, избавилась от диктатора.
13:02:46 04-01-2026
Гость (09:51:34 04-01-2026) Повезло Венесуэле, избавилась от диктатора.... Ой, дурак!
00:12:45 05-01-2026
Трамп топчет всех кого ему по кайфу