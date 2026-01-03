НОВОСТИПолитика

В США назвали цель ударов по Венесуэле

Ранее Штаты нанесли удар по целям на территории латиноамериканского государства

03 января 2026, 18:30, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Сенатор Майк Ли заявил, что удары США по Венесуэле необходимы для защиты сил, которые задерживали лидера страны Николаса Мадуро по судебному ордеру, сообщает РИА Новости.

«Действия, которые мы наблюдали, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест», – пояснил Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио, с которым он поговорил по телефону.

Напомним, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Как стало известно, власть перешла к вице-президенту страны Делси Родригес – в отсутствие президента Николаса Мадуро.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

18:34:57 03-01-2026

Во как

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:57 03-01-2026

Мировой жандарм приказал Венесуэле сменить главу государства, суверенная страна "посягнула" перечить - пусть же пеняет за последствия на себя!?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:41 03-01-2026

ЕС поддержал мирный переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро. Вот, оказывается, как! Похитить президента и не надо окопных войн?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:11 03-01-2026

А истиной причиной является нефтюшка. Находится близко. Разрабатывать не надо. Качай в танкеры и вези в демократическую ЮэСэЙ. Но сверху накидают про освобождение народа Венесуэлы от диктатуры и прочего шлака. Тупованы проглотят и будут рукоплескать "разносчику демократии", когда она ему выгодна.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:28:37 04-01-2026

Гость (22:19:11 03-01-2026) А истиной причиной является нефтюшка. Находится близко. Разр... ну как бы да, если есть ресурс, и как бы тебе с этим повезло, то нужно эту возможность как-то защищать, армия, вооружение современное, а не тупо продавать пока позволено..... Слушал одного спикера: "Мирное небо сейчас дорого стоит".

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:32 04-01-2026

Гость (00:28:37 04-01-2026) ну как бы да, если есть ресурс, и как бы тебе с этим повезл... Гость, ты все об оружие ратуешь. Но есть Бог, ты мечтаешь, а он располагает.... Живи по Божеским законам и тебе не понадобятся всевозможные пищали, которыми ты думаешь вооружиться до зубов - не помогут. В истории был царь Соломон, который попросил у Бога мудрости, за все его царствование народ и государство процветали, а враги по периметру к границе не подходили. Кто сильнее Бог или оружие?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:34 04-01-2026

Повезло Венесуэле, избавилась от диктатора.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:46 04-01-2026

Гость (09:51:34 04-01-2026) Повезло Венесуэле, избавилась от диктатора.... Ой, дурак!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:12:45 05-01-2026

Трамп топчет всех кого ему по кайфу

  -5 Нравится
Ответить
