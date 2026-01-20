В филармонии Алтайского края выступит звездный дуэт — Полина Шамаева и Елена Кейлина

Органистка с мировым именем, чье мастерство покорило лучшие залы Европы, и солистка Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета выступят 27 января

20 января 2026, 09:15, ИА Амител

Концерт в филармонии / Фото: афиша Государственной филармонии Алтайского края

27 января на сцене краевой филармонии состоится концерт для истинных ценителей классической музыки. Вечер обещает стать подлинным праздником изысканности и красоты. В программе – шедевры Г. Генделя, Дж. Перголези, А. Вивальди, Ц. Франка, Дж. Верди, К. Сен‑Санса и других великих композиторов.

В центре внимания – два выдающихся исполнителя. Первый – Полина Шамаева (меццо‑сопрано, Москва), лауреат международных конкурсов, солистка Московского театра "Новая Опера" имени Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра в Будапеште.

Приглашенная солистка Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Победительница и обладатель приза зрительских симпатий пятого сезона телепроекта "Большая опера" (2017 г.), лауреат премии "Онегин" в номинации "Фаворит" (2021 г.).

Второй исполнитель – Елена Кейлина‑Ройтер (Австрия), органистка с мировым именем, чье мастерство покорило лучшие залы Европы. Регулярно выступает с сольными концертами и в составе камерных ансамблей, сотрудничая с выдающимися музыкантами континента.

Среди ее партнеров – немецкий контртенор Йохен Ковальски, основатель оркестра гитар Барселоны Серхио Висенте, российские исполнители Андрей Иков, Ирина Журина, Анатолий Сафиулин и многие другие.

Подробности и приобретение билетов доступны на сайте филармонии.

Начало концерта – в 18:30. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет.

