Александр Балыков — о песнях со смыслом и композиторах, которые гонят кошек на рояль

Продюсер и солист группы ViVA Александр Балыков рассказал, в чем особенность Алтая и почему именно Барнаул первым увидит юбилейное шоу коллектива

21 августа 2025, 10:07, ИА Амител

Десять лет назад пять известных солистов оперных театров России объединились и создали ныне популярную группу ViVA. Идейным вдохновителем и продюсером стал уроженец Барнаула Александр Балыков. Совсем недавно коллектив приезжал в Алтайский край, снимал тут клип и выступил на фестивале памяти Михаила Евдокимова в Верх-Обском. В октябре обещают вернуться снова, чтобы показать Барнаулу новое интерактивное шоу. С нашего города и начнется юбилейный тур группы. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал солист и продюсер группы ViVA Александр Балыков. Поговорили о многом: как удалось подружить звезд, привыкших работать сольно, о репертуаре, который нравится публике, и о музыке, меняющей жизнь.

Кто в "Переговорке"



Александр Балыков родился 5 марта 1985 года в Челябинске. В 1989-м семья переехала в Барнаул.

Занимался в Краевой детской музыкальной школе. Параллельно показывал успехи в конькобежном спорте: в составе сборной Алтайского края завоевал множество наград на региональных и всероссийских соревнованиях. В старших классах получил травму и ушел из спорта. В это же время стал писать первые песни.

В 2007-м окончил АлтГТУ и поступил в Институт современного искусства (г. Москва). Играет на сцене Московской оперетты.

В 2009 году Балыков прошел кастинг (из пяти тысяч выбрали 15 финалистов) на телешоу Russian tenors ("Русские теноры") телеканала СТС. Участники отправились в Голливуд.

После окончания проекта финалисты продолжили общение и создали вокальную группу ViVA.



Сегодня в составе ViVA:

Станислав Мошкин – золотой голос Приморья, участник шоу "Голос-8" (Первый канал), "Живой звук" ("Россия 1") и других телепроектов;

Николай Тимохин – победитель проекта "Секрет успеха 2", участник шоу "Голос-2", финалист проекта "Главная сцена" (2015 год);

Михаил Давыдов – номинант на премию "Грэмми-2019", ему стоя рукоплескали в оперных театрах Вены, Барселоны, Пекина и канадского Монреаля;

Филипп Черкасов – Гран-при международного конкурса "Романсиада".

01:31 О сне и съемках нового клипа коллектива в Барнауле.

01:47 «Таких групп не было и нет вообще в мире». Почему оперные звезды решились объединиться, а не петь каждый сам по себе?

03:23 «В таком виде не звучали никогда». Как удалось не допустить драки между красивыми и талантливыми?

05:09 У каждого артиста в группе свой стиль: опера, оперетта и кроссовер, танцевальная и лирическая эстрада, рок. «Горжусь, что рядом со мной птицы такого высокого полета и есть стимул им соответствовать», – говорит Александр о коллегах.

06:05 О репертуаре и том, как он меняется: десять лет перепевали оперные арии и хиты советской эстрады. Сегодня – авторские песни. Кстати, именно ViVA сделали вновь популярной песню "Белая ночь". И сейчас ее поют даже в Корее и Китае.

08:02 «Русская музыка ценится за рубежом». О том, на каких сценах выступала ViVA.

09:20 «Ваша песня заставила меня жить дальше». Александр рассказывает потрясающую историю, которая произошла на концерте в зоне СВО.

10:08 Помидоры, огурцы и трусы. О подарках, которые дарят артистам поклонницы.

11:39 «Сложно сейчас писать музыку: нот-то всего семь!» О том, почему сейчас в эфире мало авторских песен.

13:46 Зачем современные композиторы заставляют кошек бегать по роялю.

14:34 Александр вспоминает жизнь в Барнауле и свои первые шаги на сцене. «На Алтае вообще все особенное!» – восторгается артист.

16:01 На Алтае очень искушенная публика, а в Барнауле – интересная культурная повестка и шикарный театр, уверен Александр. Он призывает: "Оторвитесь от телефонов!"

17:27 «Мужики, эти женщины свой вечер посвящают нам. Так давайте мы это сделаем!» О ритуалах перед концертом.

19:37 «Миллионы людей – это впечатляет!» О том, что даже звезды часто недооценивают свой труд.

20:33 «Думаю, к нам это придет». О том, почему ViVA не так часто мелькает на экранах, как другие группы.

21:33 Специально для зрительниц "Переговорки" отрывок из песни группы ViVA "Она так прекрасна" в исполнении Александра.

22:39 "ViVA. Лучшее за 10 лет". О большом юбилейном туре, который готовит группа, и шоу, которое первым увидит Барнаул: «Это будет интерактив с полным спектром визуализации и музыки».

23:41 Самолеты, затяжные прыжки с парашютом и не только. Что делают артисты вне концертов.

24:34 «Учитесь правильно мечтать». Александр читает стихотворение, которое "спало" два года и вдруг стало популярным.

27:55 «Знаете, какие люди живут на Алтае?» Артист – о тех, кого он видит на концертах группы.