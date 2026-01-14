Лауреат премии Башмета Поспелов исполнит шедевры на старинной скрипке в Барнауле

Музыкант выступает с уникальным инструментом работы итальянского мастера Андреа Гальяно

14 января 2026, 17:50, ИА Амител

Сергей Поспелов / Афиша Государственной филармонии Алтайского края

В Государственной филармонии Алтайского края 21 января будет солировать выдающийся московский скрипач, победитель международных конкурсов Сергей Поспелов. Вместе с ним симфонический оркестр под управлением дирижера Дмитрия Лузина исполнит шедевры французской музыки.

В программе вечера – работы композиторов Камиля Сен-Санса ("Концерт для скрипки с оркестром № 3", "Интродукция и рондо каприччиозо") и Жоржа Бизе (фрагменты из музыки к драме А. Доде "Арлезианка", "Симфония до мажор"). Концерт начнется в 18:30. Подробности и приобретение билетов доступны на сайте филармонии.

Скрипач Сергей Поспелов – победитель пяти международных конкурсов, включая Конкурс имени Давида Ойстраха и "Концертино Прага". Он также является лауреатом премии оркестра "Новая Россия" фонда Юрия Башмета. На сцену музыкант выходит с уникальным инструментом – скрипкой работы итальянского мастера Андреа Гальяно, созданной в 1753 году.Ранее в Государственной филармонии края состоялся заключительный концерт XV Всероссийского фестиваля Андрея Петрова. Прозвучала музыка из фильмов "Служебный роман", "Я шагаю по Москве", "Жестокий романс", "Человек-амфибия", "Берегись автомобиля".