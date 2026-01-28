В Финляндии автослесарь взял больничный из-за смерти кота и потерял работу
В Финляндии развернулся необычный трудовой конфликт. Автомеханик взял больничный, после того как ему пришлось усыпить тяжелобольного кота, сообщает Iltalehti.
Эмоциональное состояние мужчины было крайне тяжелым, однако руководитель не посчитал это достаточным основанием и поставил жесткое условие: выйти на смену либо уволиться.
Механик вынужден был выйти на работу, но напряженные отношения с начальством в итоге привели к его увольнению. Не согласившись с таким исходом, мужчина решил отстоять свои права в судебном порядке. Суд рассмотрел дело и вынес решение в пользу бывшего сотрудника.
Компанию обязали выплатить зарплату за пять месяцев — 11 600 евро, компенсировать неполученные больничные — 2600 евро и перечислить 10 000 евро в качестве компенсации за нарушение закона о равенстве.
При этом автомеханик не дожил до вынесения судебного решения — причитающиеся выплаты в итоге получили его наследники.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд обязал выплатить 30 тысяч рублей хозяйке кота, убитого в ветклинике.
Даешь больше новостей. Я, думаю, по всему земному шару 1000 человек в день увольняют, а может и больше.
А сколько из них подают в суд и выигрывают?