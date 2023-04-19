В ФСБ сообщили о предотвращении диверсии на энергетическом объекте в Крыму

Во время обысков у задержанного мужчины обнаружили взрывчатку

19 апреля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на объекте энергосистемы в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

"Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", – рассказали в ФСБ.

Во время обыска на месте проживания мужчины обнаружили взрывчатку и "средства связи, содержавшие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность".

Подозреваемому грозит срок до 20 лет либо пожизненное заключение.