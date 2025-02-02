Стали известны подробности ДТП на Чуйском тракте

Столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик, рассказали в ГАИ

02 февраля 2025, 21:20, ИА Амител

ДТП на Чуйском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

На 176-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Nadia не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo. От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Land Rover, движущимся в попутном направлении.

"На данный момент никто из участников аварии не обращался за медицинской помощью", – отметили в ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Тальменского района, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее очевидец сообщил, что ДТП произошло с участием семи автомобилей. Как известно, официально это не подтвердилось.