Помощь должна снять с уязвимых категорий граждан тяжелую финансовую нагрузку

03 сентября 2026, 14:20, ИА Амител

Дрова / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России в тысячах домов, особенно в сельской местности и малых городах, до сих пор используют печное отопление. Во многих из них живут одинокие пожилые люди, для которых заготовка дров становится сложной задачей. Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил Life.ru, что федеральных программ поддержки таких граждан не существует. Единственный способ — обратиться в МФЦ, получить разрешение на вырубку деревьев в лесу и самостоятельно заготовить дрова.

"Причем эта возможность гарантирована только на территориях Крайнего Севера. Для пожилого человека срубить и распилить десятиметровое дерево — это не просто сложно, а практически невозможно. Пора ввести федеральную программу адресной помощи по доставке и заготовке дров для одиноких пенсионеров и семей с инвалидами", — сказал он.

В настоящее время законодательство не предусматривает обязательного обеспечения дровами и углем граждан, проживающих в домах с печным отоплением. Местные власти часто предлагают заготавливать топливо самостоятельно, но для многих, особенно для пожилых людей, это невозможно. Даже если в домохозяйстве есть трудоспособные члены семьи, они зачастую заняты работой в городе и не могут заниматься заготовкой в достаточном объеме. В результате пенсионеры либо страдают от холода, либо вынуждены тратить значительную часть пенсии на покупку дров у частных лиц.

В ряде регионов существуют местные программы поддержки, но они разрозненны и не всегда надежны. В других предусмотрены льготы на оплату твердого топлива для определенных категорий граждан, однако они не покрывают реальные расходы. Панеш предлагает создать федеральную программу "Топливо для пенсионеров", которая будет предоставлять одиноким людям старше 70 лет и семьям с инвалидами I или II группы, проживающим в домах с печным отоплением, право на бесплатную доставку дров или угля в объеме не менее пяти-шести кубометров на сезон.

Финансирование программы должно осуществляться из федерального бюджета с привлечением средств регионов. Заготовкой и доставкой топлива должны заниматься специализированные организации или местные лесхозы на основании заявок, подаваемых через многофункциональные центры (МФЦ) или портал "Госуслуги". Срок рассмотрения заявок не должен превышать 30 дней, чтобы обеспечить наличие топлива к началу отопительного сезона.