В ГД рассматривают новый подход к борьбе с хулиганством и пьянством
Шумные компании, распитие алкоголя во дворах и на детских площадках, агрессивное поведение в общественных пространствах — жалобы на такие нарушения регулярно поступают от жителей
23 июля 2026, 13:15, ИА Амител
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выступил с инициативой привлекать лиц, нарушающих общественный порядок, к выполнению общественно полезных задач. В интервью изданию "Абзац" он предложил, чтобы такие люди участвовали в сборе урожая, дорожных работах, уборке подъездов и оказывали помощь в качестве носильщиков.
Малинкович указал на то, что в некоторых важных для общества сферах наблюдается нехватка рабочей силы. По его мнению, направление нарушителей на общественно полезные работы может помочь им скорректировать свое поведение и внести позитивный вклад в развитие общества.
«Смотреть на то, как некоторые граждане пьют и бесчинствуют, нельзя. Например, ближе к сентябрю битва за урожай скоро пойдет. Нужно сюда направлять злостных алкоголиков и дебоширов, чтобы они в принудительном порядке его собирали. Кроме того, у нас есть необходимость в большом объеме дорожных работ. А чуть раньше на вокзалах существовали носильщики, сейчас их стало очень мало, и их услуги стоят дорого. Можно отправлять возмутителей спокойствия туда и обязать под конвоем помогать прибывающим на станции пожилым людям. Причем заставлять делать это бесплатно в рамках отбывания общественной повинности», — подчеркнул Малинкович.
Председатель партии также отметил, что мера должна применяться исключительно к тем, кто систематически нарушает общественный порядок и представляет угрозу для окружающих. Малинкович предложил устанавливать срок таких работ в пределах 15 дней или месяца.
Кроме того, он подчеркнул, что при распределении людей на такие работы необходимо учитывать их состояние здоровья. Если у них имеются хронические заболевания или другие медицинские противопоказания, работы должны быть подобраны с учетом физических возможностей и состояния.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пассажир напал на кондуктора и разбил зеркало автобуса.
13:16:33 23-07-2026
Опять россияне попросили, да?
13:46:33 23-07-2026
Гость (13:16:33 23-07-2026) Опять россияне попросили, да?... В связи с повышенным спросом на американскую валюту Центробанк РФ по многочисленным просьбам трудящихся принял решение печатать доллары США.
— онегдот.
13:24:26 23-07-2026
Че там проблемы Йети все решены, доклад на сессии будет? С инопланетянами контакт налажен, они голосовать в сентябре прилетят?
13:29:20 23-07-2026
Преподавать в старших классах уроки культурного потребления. И правильного образа жизни. Что бы все знали что такое алкоголь и как правильно его употреблять. А говоря простым языком- умели пить. А то я и хороших спортсменов помню. Которые споткнулись о " пробку".
13:57:15 23-07-2026
Вася (13:29:20 23-07-2026) Преподавать в старших классах уроки культурного потребления.... уроки культурного потребления алкоголесодержащих напитков в старших классах???
вы в своем уме?
что они могут не знать?
20:16:17 23-07-2026
Мусик (13:57:15 23-07-2026) уроки культурного потребления алкоголесодержащих напитков в ... Ааатстань ат Уаси он всегда такой))
14:04:16 23-07-2026
А платить сборщикам урожая и дворникам пробовали? Чтобы рабов не искать?
14:13:10 23-07-2026
Позор тунеядцам, дебоширам, алкоголикам!
14:24:32 23-07-2026
Это не мне дали 15 суток....
15:11:17 23-07-2026
Представляю, как обрадуются те, кому на "помощь" пришлют алкашей и дебоширов!
15:33:01 23-07-2026
Смутьянам вколоть усмирин, надеть ошейники с гпс и в поля!
16:47:57 23-07-2026
Малинкович указал на то, что в некоторых важных для общества сферах наблюдается нехватка рабочей силы.
«Смотреть на то, как некоторые граждане пьют и бесчинствуют, нельзя.
боятся чего-то друзья?
Это только цветочки. Вот когда ягодки начнутся уже и говорить не кому будет.