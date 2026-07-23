Шумные компании, распитие алкоголя во дворах и на детских площадках, агрессивное поведение в общественных пространствах — жалобы на такие нарушения регулярно поступают от жителей

23 июля 2026, 13:15, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выступил с инициативой привлекать лиц, нарушающих общественный порядок, к выполнению общественно полезных задач. В интервью изданию "Абзац" он предложил, чтобы такие люди участвовали в сборе урожая, дорожных работах, уборке подъездов и оказывали помощь в качестве носильщиков.

Малинкович указал на то, что в некоторых важных для общества сферах наблюдается нехватка рабочей силы. По его мнению, направление нарушителей на общественно полезные работы может помочь им скорректировать свое поведение и внести позитивный вклад в развитие общества.

«Смотреть на то, как некоторые граждане пьют и бесчинствуют, нельзя. Например, ближе к сентябрю битва за урожай скоро пойдет. Нужно сюда направлять злостных алкоголиков и дебоширов, чтобы они в принудительном порядке его собирали. Кроме того, у нас есть необходимость в большом объеме дорожных работ. А чуть раньше на вокзалах существовали носильщики, сейчас их стало очень мало, и их услуги стоят дорого. Можно отправлять возмутителей спокойствия туда и обязать под конвоем помогать прибывающим на станции пожилым людям. Причем заставлять делать это бесплатно в рамках отбывания общественной повинности», — подчеркнул Малинкович.

Председатель партии также отметил, что мера должна применяться исключительно к тем, кто систематически нарушает общественный порядок и представляет угрозу для окружающих. Малинкович предложил устанавливать срок таких работ в пределах 15 дней или месяца.

Кроме того, он подчеркнул, что при распределении людей на такие работы необходимо учитывать их состояние здоровья. Если у них имеются хронические заболевания или другие медицинские противопоказания, работы должны быть подобраны с учетом физических возможностей и состояния.

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