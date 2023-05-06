В Горно-Алтайске пожаловались, что горы мусора закапывают у нового детсада

Всё произошедшее попало на видео

06 мая 2023, 14:25, ИА Амител

Жительница Горно-Алтайска в соцсетях сообщила о попытке захоронить мусор прямо у нового детского сада по улице Кольцевой.

Женщина сняла всё на видео и прокомментировала произошедшее:

"Мусор закапывают. Вывезти дорого – всё на одном месте зароем. Экология нас не волнует – захоронение будем делать. Готовят, видимо, место под парковку. И вот сюда посмотрите – это не снежная гора, это – гора мусора", – иронично заметила горожанка.

В конце апреля жители Алейска пожаловались на проблему с мусором, который разносит по полям с местной свалки.