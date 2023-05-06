В Горно-Алтайске пожаловались, что горы мусора закапывают у нового детсада
Всё произошедшее попало на видео
06 мая 2023, 14:25, ИА Амител
Жительница Горно-Алтайска в соцсетях сообщила о попытке захоронить мусор прямо у нового детского сада по улице Кольцевой.
Женщина сняла всё на видео и прокомментировала произошедшее:
"Мусор закапывают. Вывезти дорого – всё на одном месте зароем. Экология нас не волнует – захоронение будем делать. Готовят, видимо, место под парковку. И вот сюда посмотрите – это не снежная гора, это – гора мусора", – иронично заметила горожанка.
В конце апреля жители Алейска пожаловались на проблему с мусором, который разносит по полям с местной свалки.
16:13:54 06-05-2023
Строительный мусор, это отличная подложка. Вместо щебня. Причём тут экология? Не бытовой же
16:52:45 07-05-2023
Мусор, если с толковыми руководителями, благо для любого региона, для любой страны, для всего Мира, т.к. его, даже несортированным (раздельный сбор вообще не нужен) вместе с резиной и фильтратом и прочих сточных вод, можно без остатка и экологически на все 100% безопасным способом переработать на электричество, газ, бензин, солярку, метанол, диметил, этил, мазут, цемент, редкоземельные металлы, азотные и минеральные удобрения и т.д. При инвестиции до десятка млрд. рублей в быстро окупаемый завод для массового производства оборудования всеядного непрерывного низкотемпературного пиролиза, то уже через 5-10 лет можно полностью перерабатывать без диоксинов и фуранов весь мусор любого региона в энергоносители, которые можно использовать для с/х и обделённых газом деревень и поселений. Мусор скоро станет стратегическим ресурсом и закапывать его (рекультивация), компостировать и сжигать в МСЗ могут только балбесы или враги народа! К сожалению, они, балбесы от экологии есть по всему Миру, в том числе и в экономически развитых странах!!! Сбор денег с народа за утилизацию ТБО можно вообще не брать. Также есть уже давно мало энергоёмкие технологии, которые могут решить проблему пресной питьевой воды, получая её из морской. Можно решить проблему с опустыниванием земель, изменив рацион там пасущихся животных. Энергоресурсы для реализации проектов можно получать из бесценного, в прямом смысле этого слова, бытового мусора.