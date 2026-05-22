В Госдуме допустили падение доллара до 65 рублей к концу лета

Внебиржевой курс американской валюты 21 мая опускался до 70,08 рубля

22 мая 2026, 11:34, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Доллар к концу лета может опуститься до 65 рублей при сохранении текущей экономической динамики. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с "Парламентской газетой".

По словам депутата, заметные изменения на валютном рынке возможны ближе к концу лета — началу осени.

«В целом, на мой взгляд, планка в 65 рублей — это то, о чем мы можем говорить с определенной долей уверенности, с учетом того, что сохранится текущая динамика», — отметил Аксаков.

При этом он допустил и более сильное укрепление рубля. По мнению парламентария, такой сценарий возможен в случае эскалации конфликта вокруг Ирана и возможной наземной операции США.

Аксаков считает, что в таком случае мировые цены на нефть резко вырастут, что может дополнительно поддержать российскую валюту.

Политик также напомнил о действии бюджетного правила, благодаря которому государство направляет сверхдоходы от продажи сырья в резервы для использования в кризисные периоды.

Согласно данным Банка России, официальный курс доллара за два месяца — с 20 марта по 20 мая — снизился на 15,97%: с 84,84 до 71,29 рубля.

Кроме того, внебиржевой курс американской валюты 21 мая опускался до 70,08 рубля — минимального значения с 8 февраля 2023 года.