В Госдуме допустили падение доллара до 65 рублей к концу лета
Внебиржевой курс американской валюты 21 мая опускался до 70,08 рубля
22 мая 2026, 11:34, ИА Амител
Доллар к концу лета может опуститься до 65 рублей при сохранении текущей экономической динамики. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с "Парламентской газетой".
По словам депутата, заметные изменения на валютном рынке возможны ближе к концу лета — началу осени.
«В целом, на мой взгляд, планка в 65 рублей — это то, о чем мы можем говорить с определенной долей уверенности, с учетом того, что сохранится текущая динамика», — отметил Аксаков.
При этом он допустил и более сильное укрепление рубля. По мнению парламентария, такой сценарий возможен в случае эскалации конфликта вокруг Ирана и возможной наземной операции США.
Аксаков считает, что в таком случае мировые цены на нефть резко вырастут, что может дополнительно поддержать российскую валюту.
Политик также напомнил о действии бюджетного правила, благодаря которому государство направляет сверхдоходы от продажи сырья в резервы для использования в кризисные периоды.
Согласно данным Банка России, официальный курс доллара за два месяца — с 20 марта по 20 мая — снизился на 15,97%: с 84,84 до 71,29 рубля.
Кроме того, внебиржевой курс американской валюты 21 мая опускался до 70,08 рубля — минимального значения с 8 февраля 2023 года.
11:41:25 22-05-2026
До 65 и в августе логичный дефолт.
14:11:30 22-05-2026
Гость (11:41:25 22-05-2026) До 65 и в августе логичный дефолт.... Дефолт это когда 265. Надо успеть взять до
11:44:32 22-05-2026
Ну в конце лета и будем брать
12:43:17 22-05-2026
Значит подорожает бензин
13:07:31 22-05-2026
Гость (12:43:17 22-05-2026) Значит подорожает бензин... Бензин подорожает даже при 2 пришествии Христа, Оно не может дешеветь априори.......