Но не стоит вкладывать все деньги в валюту: лучше оставить часть средств в рублях и, возможно, рассмотреть другие варианты вложений

12 мая 2026, 17:18, ИА Амител

Доллар, курс / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россиянам, планирующим поездки за границу летом, рекомендуется приобрести доллары в настоящее время, пока их стоимость снижается, сообщил эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев в интервью "Газете.ru".

«Если доллары необходимы для конкретных целей, таких как оплата расходов за границей или покупка импортных товаров, то их следует приобрести сейчас, пока курс находится на многолетних минимумах. Даже если летом курс доллара продолжит снижаться (что маловероятно), это не уменьшит экономию, которую можно получить уже сейчас, приобретая доллары по цене 74–76 рублей, вместо средних 83–84 рублей год назад и 92–93 рублей два года назад», — добавил он.

Селезнев отметил, что падение курса доллара продолжается уже более года, что является нетипичным для этой валюты. За последние десять лет евро и юань чаще всего уступали доллару.

Эксперт предположил, что разворот курса доллара вверх может произойти в ближайшее время. Поэтому, по его мнению, логичнее приобретать валюту, которая сейчас дешевеет, а это именно доллар.

Ранее сообщалось, что российские олигархи разбогатели на 7,7 млрд долларов с начала 2026 года.