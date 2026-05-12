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Россиянам рекомендовали покупать доллары прямо сейчас

Но не стоит вкладывать все деньги в валюту: лучше оставить часть средств в рублях и, возможно, рассмотреть другие варианты вложений

12 мая 2026, 17:18, ИА Амител

Доллар, курс / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Доллар, курс / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россиянам, планирующим поездки за границу летом, рекомендуется приобрести доллары в настоящее время, пока их стоимость снижается, сообщил эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев в интервью "Газете.ru".

«Если доллары необходимы для конкретных целей, таких как оплата расходов за границей или покупка импортных товаров, то их следует приобрести сейчас, пока курс находится на многолетних минимумах. Даже если летом курс доллара продолжит снижаться (что маловероятно), это не уменьшит экономию, которую можно получить уже сейчас, приобретая доллары по цене 74–76 рублей, вместо средних 83–84 рублей год назад и 92–93 рублей два года назад», — добавил он.

Селезнев отметил, что падение курса доллара продолжается уже более года, что является нетипичным для этой валюты. За последние десять лет евро и юань чаще всего уступали доллару.

Эксперт предположил, что разворот курса доллара вверх может произойти в ближайшее время. Поэтому, по его мнению, логичнее приобретать валюту, которая сейчас дешевеет, а это именно доллар.

Ранее сообщалось, что российские олигархи разбогатели на 7,7 млрд долларов с начала 2026 года.

Экономика Россия доллар курс валют
       

Комментарии 15

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Ага

17:58:42 12-05-2026

Вот наберут сейчас "белых" долларов, а потом знать не будут, что с ними делать ни в России, ни в большинстве стран (если только со скидкой продавать, тем самым теряя на разнице...)

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Гость

12:19:10 13-05-2026

Ага (17:58:42 12-05-2026) Вот наберут сейчас "белых" долларов, а потом знать не будут,... Это у папуасов требуются синие доллары. А вообще обязаны принять доллар выпущенный даже 300 лет назад

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Внимательный из Б

13:44:51 13-05-2026

Гость (12:19:10 13-05-2026) Это у папуасов требуются синие доллары. А вообще обязаны при... Обязаны но не должны попробуй сбыть за границей доллары предпоследней серии. Не говоря о предыдущих.

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Гость

18:25:32 12-05-2026

Врагов уж не диверсия ли это -
Подрыв рубля вредом таких "советов"?

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Гость

19:03:12 12-05-2026

Что там доллары? Вот если бы полгода назад все средства перевести в золото, а ещё лучше - в серебро! Вот это было бы!!!

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Вежливый Человек

19:41:49 12-05-2026

Мы (прогрессивная часть человечества) скупаем лом цветных металлов (кроме алюминия) меди, олова, цинка, никеля, а золото не берем.

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Гость

20:20:03 12-05-2026

"Эксперт предположил, что разворот курса доллара вверх может произойти в ближайшее время"------- Для чего снижать, чтобы потом резко повышать? Показать хорошую мину при....?

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Гость

07:49:39 13-05-2026

покупать доллары прямо сейчас --- да уже догадались

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Гость

09:05:39 13-05-2026

Да конечно покупайте баксы,да побольше. Завтра Трамп скажет,а с него станется,что хождение доллара только в США,вот смех будет

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Гость

09:50:35 13-05-2026

Когда банки вернут населению замороженную валюту со вкладов?

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Musik

09:53:30 13-05-2026

Гость (09:50:35 13-05-2026) Когда банки вернут населению замороженную валюту со вкладов?... сами же принесли? никто за уши не тащил? договор читали?

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Гость

10:00:30 13-05-2026

Musik (09:53:30 13-05-2026) сами же принесли? никто за уши не тащил? договор читали?... И даже Конституцию читали. И учебник математики. Два срока по 4 года это 26 лет.

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Гость

12:20:37 13-05-2026

Гость (10:00:30 13-05-2026) И даже Конституцию читали. И учебник математики. Два срока п... Толку с этих ституций если можно под себя перерисовывать если она начинает мешать

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Холмс

11:47:55 13-05-2026

провокационная статейка
неаписана для того чтобы наши граждане будущую резаную бумагу скупали отдавая свои кровные
А кто автор статьи?

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Гость

12:43:14 13-05-2026

Холмс (11:47:55 13-05-2026) провокационная статейканеаписана для того чтобы наши гра... Эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев .
Через месяц его выгонят к примеру и по сути уже никто.

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