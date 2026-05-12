Россиянам рекомендовали покупать доллары прямо сейчас
Но не стоит вкладывать все деньги в валюту: лучше оставить часть средств в рублях и, возможно, рассмотреть другие варианты вложений
12 мая 2026, 17:18, ИА Амител
Россиянам, планирующим поездки за границу летом, рекомендуется приобрести доллары в настоящее время, пока их стоимость снижается, сообщил эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев в интервью "Газете.ru".
«Если доллары необходимы для конкретных целей, таких как оплата расходов за границей или покупка импортных товаров, то их следует приобрести сейчас, пока курс находится на многолетних минимумах. Даже если летом курс доллара продолжит снижаться (что маловероятно), это не уменьшит экономию, которую можно получить уже сейчас, приобретая доллары по цене 74–76 рублей, вместо средних 83–84 рублей год назад и 92–93 рублей два года назад», — добавил он.
Селезнев отметил, что падение курса доллара продолжается уже более года, что является нетипичным для этой валюты. За последние десять лет евро и юань чаще всего уступали доллару.
Эксперт предположил, что разворот курса доллара вверх может произойти в ближайшее время. Поэтому, по его мнению, логичнее приобретать валюту, которая сейчас дешевеет, а это именно доллар.
Ранее сообщалось, что российские олигархи разбогатели на 7,7 млрд долларов с начала 2026 года.
17:58:42 12-05-2026
Вот наберут сейчас "белых" долларов, а потом знать не будут, что с ними делать ни в России, ни в большинстве стран (если только со скидкой продавать, тем самым теряя на разнице...)
12:19:10 13-05-2026
Ага (17:58:42 12-05-2026) Вот наберут сейчас "белых" долларов, а потом знать не будут,... Это у папуасов требуются синие доллары. А вообще обязаны принять доллар выпущенный даже 300 лет назад
13:44:51 13-05-2026
Гость (12:19:10 13-05-2026) Это у папуасов требуются синие доллары. А вообще обязаны при... Обязаны но не должны попробуй сбыть за границей доллары предпоследней серии. Не говоря о предыдущих.
18:25:32 12-05-2026
Врагов уж не диверсия ли это -
Подрыв рубля вредом таких "советов"?
19:03:12 12-05-2026
Что там доллары? Вот если бы полгода назад все средства перевести в золото, а ещё лучше - в серебро! Вот это было бы!!!
19:41:49 12-05-2026
Мы (прогрессивная часть человечества) скупаем лом цветных металлов (кроме алюминия) меди, олова, цинка, никеля, а золото не берем.
20:20:03 12-05-2026
"Эксперт предположил, что разворот курса доллара вверх может произойти в ближайшее время"------- Для чего снижать, чтобы потом резко повышать? Показать хорошую мину при....?
07:49:39 13-05-2026
покупать доллары прямо сейчас --- да уже догадались
09:05:39 13-05-2026
Да конечно покупайте баксы,да побольше. Завтра Трамп скажет,а с него станется,что хождение доллара только в США,вот смех будет
09:50:35 13-05-2026
Когда банки вернут населению замороженную валюту со вкладов?
09:53:30 13-05-2026
Гость (09:50:35 13-05-2026) Когда банки вернут населению замороженную валюту со вкладов?... сами же принесли? никто за уши не тащил? договор читали?
10:00:30 13-05-2026
Musik (09:53:30 13-05-2026) сами же принесли? никто за уши не тащил? договор читали?... И даже Конституцию читали. И учебник математики. Два срока по 4 года это 26 лет.
12:20:37 13-05-2026
Гость (10:00:30 13-05-2026) И даже Конституцию читали. И учебник математики. Два срока п... Толку с этих ституций если можно под себя перерисовывать если она начинает мешать
11:47:55 13-05-2026
провокационная статейка
неаписана для того чтобы наши граждане будущую резаную бумагу скупали отдавая свои кровные
А кто автор статьи?
12:43:14 13-05-2026
Холмс (11:47:55 13-05-2026) провокационная статейканеаписана для того чтобы наши гра... Эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев .
Через месяц его выгонят к примеру и по сути уже никто.