Закладки и сроки. Как на Алтае борются с наркопреступлениями и становится ли их меньше

Многие закладчики даже не успевают получить оплату до того, как их ловит полиция

27 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Количество преступлений в Алтайском крае, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за первую половину года 2026 года снизилось по сравнению с тем же периодом 2025-го. Такой статистикой поделились в региональном ГУ МВД. Там отмечают, что преступность сокращается благодаря слаженной работе правоохранительных органов, профильных ведомств и неравнодушных граждан. В крае прекращают деятельность наркошопов, ликвидируют нарколаборатории и пресекают факты контрабанды. Конечно, чаще всего ловят закладчиков — в ведомстве пояснили, что "поработать" до момента поимки им удается очень мало.

О том, как в Алтайском крае ведут борьбу с наркопреступностью и за счет чего ее побеждают, — в материале amic.ru.

Снижение по главным показателям

Всего за шесть месяцев 2026 года на территории края зарегистрировали 1164 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на треть меньше, чем за первую половину 2025-го — тогда было зафиксировано 1773 преступления. Из них:

911 тяжких и особо тяжких (в 2025-м — 1532, снижение на 40,5%);

496 совершено с использованием IT-технологий (в 2025-м — 1127, снижение на 56%);

500 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере (в 2025-м — 682, снижение на 26,7%);

четыре факта контрабанды наркотиков (в 2025-м — восемь).

За этот период из незаконного оборота изъяли более 55 килограммов наркотических средств разного вида.

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, сократилось с 664 до 628.

Отчасти снижение продиктовано изменением следственной практики, пояснила начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю Юлия Шевченко. С этого года несколько закладок, сделанных в рамках единого умысла одним лицом, квалифицируют как одно преступление, а не несколько отдельных.

Но и с учетом этой поправки уровень наркопреступности снижается. По словам Шевченко, этого добиваются благодаря комплексной работе.

«Снижение показателей по зарегистрированным сбытам в Алтайском крае обусловлено комплексом мер: от системной профилактики до целенаправленных оперативных мероприятий. Активно используются современные методы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также отмечу активность граждан: в рамках проведения общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" неравнодушные жители края помогают получать значимую информацию о точках сбыта», — рассказала специалист.

С наркопреступностью в Алтайском крае борются в рамках госпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае". Координирует работу всех ведомств, участвующих в этой борьбе, региональная антинаркотическая комиссия, которая собирается раз в квартал, чтобы обсудить промежуточные итоги работы и дальнейшие планы. Возглавляет ее губернатор Виктор Томенко.

Очередное заседание прошло в июне. На нем начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Ворошилов подчеркнул, что основная часть наркотиков по-прежнему поступает из близлежащих регионов Сибири, в основном из Новосибирской области. Там расположены оптовые "схроны", откуда запрещенные вещества попадают к нам через курьеров.

«Основную угрозу по распространению наркотических средств в Алтайском крае по-прежнему представляют участники преступных, а также этнических наркогруппировок, в основном использующие в своей деятельности информационные телекоммуникационные технологии», — пояснила секретарь антинаркотической комиссии Елена Бодрова.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

От закладчиков до нарколабораторий

Тем не менее факты внутреннего производства наркотических и психоактивных веществ тоже выявляют. Так, в 2026 году в регионе ликвидировали две нарколаборатории: одна — в Целинном районе, вторая — в Поспелихинском. Последнюю организовал 37-летний местный житель.

«Он освоил методику в даркнете и работал как химик-лаборант для интернет-магазина. Планировал выпустить около 20 кг мефедрона, но успел изготовить 6 кг, которые изъяты. Он арестован, в настоящее время уголовное дело находится в производстве», — рассказала Юлия Шевченко.Алтайские правоохранители борются и с интернет-магазинами. В марте этого года удалось пресечь деятельность одного из них.

«Он был создан жителем города Барнаула и функционировал около двух лет. Задержаны организатор и четыре участника преступной группы (два организатора интернет-магазина и два курьера-фасовщика). В процесс культивирования организатор вовлек своего отца, который в отсутствие сына осуществлял уход за наркорастениями», — рассказала представитель МВД.Она пояснила, что характер наркопреступлений продолжает меняться: все больше противоправная деятельность уходит в интернет. А ловят чаще всего закладчиков — низовое звено преступной цепи. Так, за шесть месяцев под суд пошли 628 человек, из которых 181 — сбытчики.

По словам Юлии Шевченко, закладчики в среднем "работают" от двух недель до двух-трех месяцев. Многие не успевают даже получить обещанные деньги, зато получают реальные сроки — от 7 до 20 лет лишения свободы.

До подростков удается достучаться. Но не до всех

Продолжают "ловить" на наркотиках и несовершеннолетних: в 2026-м к уголовной ответственности привлекли уже 20 человек.

«Ситуация с вовлечением несовершеннолетних остается острой, но в целом контролируемой. Полностью оградить молодежь не удается, но активная профилактика и работа органов внутренних дел дают результаты», — сообщила Шевченко.По ее словам, совместными усилиями полиции и различных ведомств удалось добиться снижения подростковой наркопреступности. По сравнению с первым полугодием прошлого года сократилось количество задержанных несовершеннолетних, а также учащихся средних и высших образовательных учреждений.

Главными способами вовлечения остаются вербовка через мессенджеры (предложение "легкого заработка"), уличная реклама и трафаретные надписи. Злоумышленники убеждают детей в "безопасности": уверяют, что их никто не поймает, а если и поймают, то якобы ничего не будет.

Что и кому грозит за правонарушения?

За распространение и хранение наркотиков в России наказывают по статье 228 УК РФ. По ней можно получить до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей — все зависит от объема наркотических средств.

Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков могут обернуться лишением свободы вплоть до пожизненного срока по статье 228.1 УК РФ. Перемещение запрещенных веществ через границу карается по статье 229.1 УК РФ — до 20 лет лишения свободы.

За склонение к употреблению наркотиков можно оказаться за решеткой на срок до 15 лет — это статья 230 УК РФ.

Оборот потенциально опасных психотропных средств регулируется статьей 234.1 УК РФ: по ней лишают свободы на срок до восьми лет.

В УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают правила профилактики для родителей:

1. Беседуйте с ребенком регулярно, создайте атмосферу доверия, обсудите важность здоровья и безопасности.

2. Знайте и разделяйте интересы своего ребенка.

3. Проводите больше времени вместе, предлагайте альтернативные виды досуга (спорт, творчество).

4. Контролируйте поведение ребенка, его окружение и интерактивный контент (что смотрит, что слушает, в каких интернет-сообществах состоит).

5. Используйте программы родительского контроля для блокировки опасного контента.

6. Отслеживайте активность в электронных системах платежей, а также неизвестные переводы на банковские карты от третьих лиц.

7. Будьте честны с ребенком и объясните, ради чего вы используете эти технологии.