"Ростелеком" отметил ухудшение качества видео на YouTube и рост жалоб пользователей
Проблемы возникли из-за того, что Google перестал обновлять свое оборудование
25 июля 2024, 08:00, ИА Амител
"Ростелеком" зафиксировал ухудшение качество видео, особенно высокоформатного, на видеохостинге YouTube в России, а также отмечает рост жалоб пользователей на качество работы сервиса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу провайдера.
"Как и сообщалось ранее, служба технического мониторинга "Ростелекома" начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K). Также отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube", – заявили в пресс-службе.
В "Ростелекоме" напомнили, что о возможном возникновении технических проблем со скоростью загрузки они предупреждали еще 12 июля. Ответственность за это несет Google – с 2022 года она не занимается расширением и обновлением оборудования на территории РФ. Речь идет о технических средствах, которые обеспечивают работу Google Global Cache – она используется для кэширования (предзагрузки) данных, чтобы ускорить процесс их получения конечным пользователем.
"Из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. Проблемы с работой GGC отражаются на абонентах всех российских операторов", – добавил провайдер.
В компании подчеркнули, что ресурсы и площадки, которые стараются своевременно заботиться об обновлении оборудования и программного обеспечения, продолжают стабильную работу.
08:14:15 25-07-2024
Да да, конечно верим, особенно после информации трехмесячной давности что наши сами будут замедлять затем блокировать ютуб. Ах да и почему же оборудование гугла у нас старое, тормозит, но почему то у Ростелекома, с других провайдеров нет замедлений.
11:01:14 25-07-2024
123 (08:14:15 25-07-2024) Да да, конечно верим, особенно после информации трехмесячной... Со всех провайдеров есть замедление, не свисти. Опробовал МТС и Дом.ру, везде тормозит, разрешение падает до минимума или вообще отваливается.
11:17:05 25-07-2024
Гость (11:01:14 25-07-2024) Со всех провайдеров есть замедление, не свисти. Опробовал МТ... МТС, нормально пашет, не свисти.
11:44:46 25-07-2024
Гость (11:17:05 25-07-2024) МТС, нормально пашет, не свисти.... Нет не пашет, только что проверил, временами провалы идут. Раньше не было такого
12:17:06 25-07-2024
Гость (11:17:05 25-07-2024) МТС, нормально пашет, не свисти.... МТС не "пашет" уже довольно давно. Сеть падает на секунды регулярно. Как обычно, санкции нам только на пользу.
16:55:08 25-07-2024
Гость (11:17:05 25-07-2024) есть и у РТК проблемы. я на двух адресах проверяю ежедневно.
08:59:53 25-07-2024
Ага. И так вот рррраз и в один момент резко стал хуже работать. И как раз на фоне очередных разговоров о блокировке.
09:07:53 25-07-2024
"На зеркало неча пенять, коль рожа крива" (с)Н.В. Гоголь
09:34:20 25-07-2024
на 2 ГГц и автомате постоянно сбивается на 240, на 5 ГГц и 1080 - не сбивается...
11:02:50 25-07-2024
роутер поменяйте на свежий (09:34:20 25-07-2024) на 2 ГГц и автомате постоянно сбивается на 240, на 5 ГГц и 1... Причем тут твой личный Wi-Fi ?
10:39:07 25-07-2024
Да бедолаги) Ютюбчик у их тормозит) Вы поплачьте)
15:20:43 25-07-2024
Гость (10:39:07 25-07-2024) Да бедолаги) Ютюбчик у их тормозит) Вы поплачьте)... По работе, почти 100% технической информации я выискиваю на Ютубе у западных специалистов. В России мало грамотных. Например протоколы передачи RTMP и SRT, что лучше? Все термины западные, мы учимся и догоняем, технологии там. Отключат Ютуб и? Но турбо-патриоты заорут, что тяпками всех закидаем, и будут правы, к тяпкам мы будет ближе.
13:55:07 25-07-2024
Может Мизу́лина на тормоз жмёт?
22:14:51 25-07-2024
ТТК периодически "запинается " и федеральные "заминки" пропускает
И как долго продлится этот пунктир трансляций?