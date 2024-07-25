"Ростелеком" отметил ухудшение качества видео на YouTube и рост жалоб пользователей

Проблемы возникли из-за того, что Google перестал обновлять свое оборудование

25 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Логотип YouTube / Фото: unsplash.com

"Ростелеком" зафиксировал ухудшение качество видео, особенно высокоформатного, на видеохостинге YouTube в России, а также отмечает рост жалоб пользователей на качество работы сервиса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу провайдера.

"Как и сообщалось ранее, служба технического мониторинга "Ростелекома" начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K). Также отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube", – заявили в пресс-службе.

В "Ростелекоме" напомнили, что о возможном возникновении технических проблем со скоростью загрузки они предупреждали еще 12 июля. Ответственность за это несет Google – с 2022 года она не занимается расширением и обновлением оборудования на территории РФ. Речь идет о технических средствах, которые обеспечивают работу Google Global Cache – она используется для кэширования (предзагрузки) данных, чтобы ускорить процесс их получения конечным пользователем.

"Из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. Проблемы с работой GGC отражаются на абонентах всех российских операторов", – добавил провайдер.

В компании подчеркнули, что ресурсы и площадки, которые стараются своевременно заботиться об обновлении оборудования и программного обеспечения, продолжают стабильную работу.