В Госдуме попросили проверить, насколько производители честны в маркировке калорий и БЖУ

Борис Чернышов заявил, что, по данным независимых тестов, белка в продуктах порой оказывается в разы меньше заявленного, а углеводов — значительно больше

27 мая 2026, 11:16, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращения главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе Роскачества Максиму Протасову с просьбой оценить масштаб проблемы несоответствия данных о калорийности, белках, жирах и углеводах (КБЖУ) на упаковках пищевых продуктов реальному составу, сообщает РИА Новости.

Особую тревогу, отмечается в письме, вызывает продукция спортивного, диетического и лечебного питания — ведь потребители принимают решения о рационе, снижении веса и спортивных нагрузках именно на основании этих цифр.

«С учетом социальной значимости данного вопроса и в целях оценки масштабов проблемы и действующих механизмов контроля прошу сообщить, фиксировались ли Роспотребнадзором и Роскачеством случаи несоответствия фактических показателей КБЖУ сведениям, указанным на упаковке пищевой продукции», — говорится в обращении.

По словам парламентария, независимые лабораторные проверки и публикации в СМИ свидетельствуют о случаях серьезных расхождений. В некоторых ситуациях содержание белка оказывалось в разы ниже заявленного, а фактическое количество углеводов — значительно выше указанного на упаковке.

Чернышов попросил ведомства сообщить:

фиксировались ли такие случаи за последние три года;

сколько их было;

какие категории товаров нарушают чаще всего;

носит ли проблема системный характер.

Кроме того, депутат запросил информацию о существующих механизмах обязательного контроля и независимой проверки достоверности сведений о составе и калорийности продуктов.