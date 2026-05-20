По данным исследований, дети с экранным временем более трех часов в день на 24% чаще имеют избыточный вес по сравнению со сверстниками, соблюдающими нормы ВОЗ

20 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Дети и гаджеты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Длительное использование гаджетов детьми приводит к снижению их физической активности, сообщила в беседе с РИА Новости Наталья Мокрышева, глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова при Минздраве России. Это, в свою очередь, мешает расходованию калорий, получаемых с пищей, что может способствовать набору лишнего веса.

«Увеличение времени, проводимого детьми перед экранами, негативно сказывается на их способности сжигать калории. Это происходит из-за уменьшения физической активности, что является естественным следствием увеличения времени, проведенного за гаджетами», — добавила она.

Эксперт подчеркнула необходимость сбалансированного питания, включающего белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатку.

Она добавила, что для поддержания здоровья и оптимального расходования полученных питательных веществ детям нужно больше двигаться.

Мокрышева рекомендовала родителям и педагогам уделять особое внимание тому, чтобы в расписании детей, часто пользующихся гаджетами, было предусмотрено достаточное время для физической активности.

Ранее Милонов назвал нереалистичной идею запрета гаджетов для детей.