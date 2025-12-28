НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили назначать пенсию автоматически с момента возникновения права

Если инициативу одобрят, будущим пенсионерам компенсируют все суммы за время задержки подачи заявления

28 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить порядок назначения страховой пенсии. В своем обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий выступил за то, чтобы выплаты назначались автоматически со дня возникновения права на них (при подтверждении всех условий), а не с даты обращения гражданина, сообщает РИА Новости.

«Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий», – написал Чернышов.

При этом порядок подачи заявления сохранится для тех, кто захочет сделать это лично. 

Однако ключевое нововведение касается сроков выплат. Если гражданин обратится позже положенного срока, ему должны будут выплатить пенсию за весь пропущенный период – с момента возникновения права и до даты фактического обращения, включая все недополученные суммы. Это, по замыслу автора, полностью устранит финансовые потери из-за позднего обращения.

гость

16:26:51 28-12-2025

было бы хорошо
пенсионные документы были донесены почти за год до наступления пенсионного возраста
жду-жду, пенсии нет
в ПФ сказали, что всё потеряли, компьютер обнулил

Шинник

16:29:06 28-12-2025

это примерно как со срочной службой...
"Пришло твоё время. Пора"

Гость

16:32:09 28-12-2025

Пенсии нужно назначать без заявления гражданина и за пять лет до возникновения этого момента...

Гость

19:13:15 28-12-2025

Мне это право Путин на пять лет обманул

Гость

09:22:03 29-12-2025

Гость (19:13:15 28-12-2025) Мне это право Путин на пять лет обманул ... хоть налоги на имущество не начисляют и на том мерси

Гость

20:19:46 28-12-2025

После автоматического назначения по информации на СНИЛС: "Пенсия поступит в почту, соответствующую индексу места регистрации жительства, а они пришлют извещение или доставят на дом, а потом пенсионер может перевести доставку на банковский счёт? Может из Соцфонда придёт письмо о назначении и нужно будет предоставить место доставки?..." - в общем, хорошая идея, в Госдуме всё обмозгуют...

dok_СФ

21:05:26 28-12-2025

А шо, сейчас не так? Тогда понятно, почему экономика буксует..

