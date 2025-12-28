В Госдуме предложили назначать пенсию автоматически с момента возникновения права

Если инициативу одобрят, будущим пенсионерам компенсируют все суммы за время задержки подачи заявления

28 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить порядок назначения страховой пенсии. В своем обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий выступил за то, чтобы выплаты назначались автоматически со дня возникновения права на них (при подтверждении всех условий), а не с даты обращения гражданина, сообщает РИА Новости.

«Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий», – написал Чернышов.

При этом порядок подачи заявления сохранится для тех, кто захочет сделать это лично.

Однако ключевое нововведение касается сроков выплат. Если гражданин обратится позже положенного срока, ему должны будут выплатить пенсию за весь пропущенный период – с момента возникновения права и до даты фактического обращения, включая все недополученные суммы. Это, по замыслу автора, полностью устранит финансовые потери из-за позднего обращения.