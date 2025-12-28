В Госдуме предложили назначать пенсию автоматически с момента возникновения права
Если инициативу одобрят, будущим пенсионерам компенсируют все суммы за время задержки подачи заявления
28 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить порядок назначения страховой пенсии. В своем обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий выступил за то, чтобы выплаты назначались автоматически со дня возникновения права на них (при подтверждении всех условий), а не с даты обращения гражданина, сообщает РИА Новости.
«Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий», – написал Чернышов.
При этом порядок подачи заявления сохранится для тех, кто захочет сделать это лично.
Однако ключевое нововведение касается сроков выплат. Если гражданин обратится позже положенного срока, ему должны будут выплатить пенсию за весь пропущенный период – с момента возникновения права и до даты фактического обращения, включая все недополученные суммы. Это, по замыслу автора, полностью устранит финансовые потери из-за позднего обращения.
16:26:51 28-12-2025
было бы хорошо
пенсионные документы были донесены почти за год до наступления пенсионного возраста
жду-жду, пенсии нет
в ПФ сказали, что всё потеряли, компьютер обнулил
16:29:06 28-12-2025
это примерно как со срочной службой...
"Пришло твоё время. Пора"
16:32:09 28-12-2025
Пенсии нужно назначать без заявления гражданина и за пять лет до возникновения этого момента...
19:13:15 28-12-2025
Мне это право Путин на пять лет обманул
09:22:03 29-12-2025
Гость (19:13:15 28-12-2025) Мне это право Путин на пять лет обманул ... хоть налоги на имущество не начисляют и на том мерси
20:19:46 28-12-2025
После автоматического назначения по информации на СНИЛС: "Пенсия поступит в почту, соответствующую индексу места регистрации жительства, а они пришлют извещение или доставят на дом, а потом пенсионер может перевести доставку на банковский счёт? Может из Соцфонда придёт письмо о назначении и нужно будет предоставить место доставки?..." - в общем, хорошая идея, в Госдуме всё обмозгуют...
21:05:26 28-12-2025
А шо, сейчас не так? Тогда понятно, почему экономика буксует..