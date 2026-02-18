В России произошел масштабный сбой в работе YouTube

Причиной могло стать исчезновение домена из системы "суверенного Рунета"

18 февраля 2026, 11:28, ИА Амител

Блокировка YouTube / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

18 февраля 2026 года пользователи из России массово столкнулись с проблемами доступа к YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных платформ.

Причины инцидента пока официально не названы. Однако, по информации "Коммерсанта", сбой может быть связан с тем, что несколько дней назад домен видеохостинга исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) — инфраструктуры, созданной в рамках закона о "суверенном Рунете".

В результате устройства пользователей перестали получать IP-адреса сервиса, что сделало доступ к нему невозможным.

Напомним, что с первой половины февраля Роскомнадзор начал частично ограничивать работу Telegram в России. В ведомстве предупредили, что продолжат вводить последовательные ограничения, если мессенджер не начнет исполнять требования российского законодательства. Пользователи уже жалуются на задержки сообщений и проблемы с загрузкой медиафайлов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что мессенджер могут полностью заблокировать в России с 1 апреля — как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.