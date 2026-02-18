В России произошел масштабный сбой в работе YouTube
Причиной могло стать исчезновение домена из системы "суверенного Рунета"
18 февраля 2026, 11:28, ИА Амител
18 февраля 2026 года пользователи из России массово столкнулись с проблемами доступа к YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных платформ.
Причины инцидента пока официально не названы. Однако, по информации "Коммерсанта", сбой может быть связан с тем, что несколько дней назад домен видеохостинга исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) — инфраструктуры, созданной в рамках закона о "суверенном Рунете".
В результате устройства пользователей перестали получать IP-адреса сервиса, что сделало доступ к нему невозможным.
Напомним, что с первой половины февраля Роскомнадзор начал частично ограничивать работу Telegram в России. В ведомстве предупредили, что продолжат вводить последовательные ограничения, если мессенджер не начнет исполнять требования российского законодательства. Пользователи уже жалуются на задержки сообщений и проблемы с загрузкой медиафайлов.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что мессенджер могут полностью заблокировать в России с 1 апреля — как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.
11:33:26 18-02-2026
Да не ютуб вчера сбоил, а интернет в принципе. Они, по ходу, опять пытались че-то там блокировать и положили кучу того, что не надо было) Сегодня вроде все ок.
12:14:00 18-02-2026
Гость (11:33:26 18-02-2026) Да не ютуб вчера сбоил, а интернет в принципе. Они, по ходу,... Вот это больше всего раздражает, когда рабочие ресурсы от рабочей переписки и до документации становятся недоступны без всяких причин, объяснений, извенений и компенсаций. И без последствий для виновных. Люди, между прочим, в инет приходят не только развлекаться. Кто-то и работать пытается. Простои, нервы, время на разборки с провайдером никак не способствуют производительности труда. А в долгосрок - приводят к потери репутации, клиентов и надогов.
12:39:58 18-02-2026
Гость (12:14:00 18-02-2026) Вот это больше всего раздражает, когда рабочие ресурсы от ра... Видите ли, в чем дело - у нас не то чтобы проблемы негров шерифа не волновали, у нас шериф вообще не в курсе, что есть какие-то негры с их проблемами)
12:53:16 18-02-2026
Гость (12:39:58 18-02-2026) Видите ли, в чем дело - у нас не то чтобы проблемы негров ше... угу. и провайдер шлёт лесом, дескать проблемы за пределами нашей сети и не в нашей компетенции. а где проблемы - мы вам сказать не можем. пишите в спортлото
14:30:33 18-02-2026
Гость (12:39:58 18-02-2026) Видите ли, в чем дело - у нас не то чтобы проблемы негров ше... Вы продолжаете верить в сказку о хорошем царе и злых боярах?
16:34:19 18-02-2026
Гость (11:33:26 18-02-2026) Да не ютуб вчера сбоил, а интернет в принципе. Они, по ходу,... Нет, масштабный сбой был по всему YouTube.
16:35:23 18-02-2026
16:35:43 18-02-2026
02:30:39 19-02-2026
Гость (11:33:26 18-02-2026) Да не ютуб вчера сбоил, а интернет в принципе. Они, по ходу,... Это у всех жителей мира был сбой.
00:57:19 09-03-2026
Гость (11:33:26 18-02-2026) Да не ютуб вчера сбоил, а интернет в принципе. Они, по ходу,... Блин ,а вы в какой стране живёте ? Я живу в провинциальной России . У нас уже 3 года нет ютуба .
11:36:48 18-02-2026
Че совсем с дуба рухнули, хотят устроить Северную Корею?
11:39:32 18-02-2026
Вокзальный жулик складнее врет
11:44:16 18-02-2026
Отключен ютюб же... Как мог сбой произойти?
02:31:21 19-02-2026
Гость (11:44:16 18-02-2026) Отключен ютюб же... Как мог сбой произойти? ... Это во всём мире сбой.
00:15:25 21-02-2026
Гость (11:44:16 18-02-2026) Отключен ютюб же... Как мог сбой произойти? ... через юбуст смотрят
11:50:33 18-02-2026
Заврались ))))
11:51:25 18-02-2026
Не довела до добра затея с колонкой
11:51:37 18-02-2026
"Суверенный Рунет"
Как же круто и патриотично звучит!
11:55:52 18-02-2026
YouTube это источник знаний как книги. Нам на уроках физики в школе показывали фильмы.
12:18:22 18-02-2026
Как может сбоить то чего в России нет)
13:18:16 18-02-2026
гость (12:18:22 18-02-2026) Как может сбоить то чего в России нет)...
Это как свобода слова. Вроде никто не отменял, но не работает
13:02:13 18-02-2026
Ему заняться нечем. В РКН делать нечего, вот и все блокируют. А государство в карман
22:31:46 18-02-2026
Если домен исчез, то Ютуб должен совсем не загружаться. Но на загружаются только иконки видео, а сайт грузится, история, поейлисты и прочие надписи
07:59:26 19-02-2026
Гость (22:31:46 18-02-2026) Если домен исчез, то Ютуб должен совсем не загружаться. Но н... у меня вообще ничего не загружается, ни с мобильным интернетом, ни с домашним. на работе тоже не алё.
02:42:41 19-02-2026
РКН дебилы, которые блокируют информацию полезную Гражданам РФ, вместо того, что бы блокировать сайты, которые несут реальный вред.
04:40:41 20-02-2026
Когда себя уже заблокируют? Реально задрали уже.выключили бы свет и все! Нет электричества, нет проблем
05:45:22 20-02-2026
У меня ничего не сбоило, если бы не эта статья и не знал бы. Работает через запрет, даже иконки каналов прогружаются.В общем всё ровно, ркн лесом идут.