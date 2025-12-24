После Нового года россиян ждет традиционная индексация пенсий. В 2026-м прибавку получат несколько категорий граждан.

О том, кому добавят пенсии в 2026-м и каким будет их размер, – в материале amic.ru.

«При увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате, и назначает повышенную сумму со следующего месяца после увольнения», – добавил Панеш.

Работающим пенсионерам в 2026 году тоже увеличат выплату. А при увольнении Соцфонд сделает им перерасчет, учитывая индексации прошлых лет.

Согласно расчетам бюджета Социального фонда, средняя страховая пенсия по старости в 2026-м составит 27 117 рублей в месяц. При этом депутат отметил, что фактическая сумма зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты у конкретного человека.

«С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля. Чтобы прикинуть размер своей страховой пенсии, берут количество баллов, умножают на 156,76 и прибавляют 9584,69. Чтобы понять именно прибавку от январской индексации, текущую выплату умножают на 7,6% и прибавляют к прежней сумме», – пояснил парламентарий.

Этот вид выплат с 1 апреля 2026-го увеличат на 6,8%. Напомним, социальные пенсии назначают тем, кто не наработал необходимый стаж или не набрал нужное количество баллов для страховой пенсии. Их также получают инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей. После апрельского повышения средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей .

«С 1 января 2026 года при исчислении применяется 93,59% денежного довольствия, с 2025 года этот уровень не меняется. С 1 октября 2026 года денежное довольствие повышается на 4%, после этого пересчитываются и военные пенсии», – пишет "РГ".

Размер военной пенсии рассчитывают исходя из денежного довольствия и установленных долей. Он зависит от должности, звания, выслуги и надбавок у конкретного человека. В 2026 году военные пенсии проиндексируют 1 октября.

А какие еще выплаты и пособия увеличат в 2026-м?

МРОТ

С 1 января 2026 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда. Он увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Отметим, что размер МРОТ влияет не только на зарплату россиян, которые трудятся на "минималке". От него также зависит сумма выплат по больничным листам, пособие по беременности и родам.

Декретные выплаты

При расчете декретных выплат за основу берут средний дневной заработок женщины за два последних года. Подробнее о размерах пособия рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, при осложненных родах (156 дней) – 1 065 074 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) – 1 324 515 рублей", – отметил он в беседе с "Парламентской газетой".

Единовременное пособие при рождении ребенка

С 1 февраля 2026 года размер этой выплаты вырастет до 28 773 рублей, уточнил "ПГ" Алексей Говырин. Также, с его слов, вырастет минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его размер составит 10 790 рублей, а максимальная сумма для застрахованных лиц достигнет 83 тысяч рублей.

Ежемесячные выплаты семьям с детьми до 17 лет

Это основная мера поддержки для семей с детьми, у которых небольшой доход. Выплату рассчитывают исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году вырастет до 18 939 рублей на душу населения. Для детей он составит 18 371 рубль, а для трудоспособных граждан – 20 644 рубля. Соответственно, ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей – при 75% и 18 371 рубль – при 100%.

Материнский капитал

За рождение первого ребенка родителям будут выплачивать 737 204 рубля. Если в семье родился второй ребенок, но она еще не получила капитал за первого, будет положено 974 189 рублей. А в случае если родители уже получили деньги за первого ребенка, при рождении второго им предоставят разницу между двумя суммами – примерно 237 тысяч рублей.