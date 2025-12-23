В Госдуме предложили создать аналог Call of Duty, в которой будут стрелять по американцам
Видеоигры в ряде стран давно используются как инструмент идеологического воздействия
23 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил создать отечественный аналог серии Call of Duty с патриотическим содержанием, в котором главными героями станут российские военные, а противниками – представители "недружественных государств". С соответствующим обращением зампред комитета по экономической политике направил письмо в Минцифры, с которым ознакомилось издание "Осторожно Media".
В документе Делягин указал, что видеоигры в ряде стран давно используются как инструмент идеологического воздействия. В качестве примера он привел популярную серию шутеров Call of Duty, отметив, что в ряде ее частей российские персонажи представлены в негативном образе.
«Ярчайшим примером этому является серия шутеров Call of Duty: Modern Warfare, в сценариях которых русские изображены агрессорами, врагами, мишенями и военными преступниками», – говорится в обращении.
По мнению депутата, создание альтернативного проекта, отражающего российские нарративы, является стратегически важной задачей, однако реализовать ее без поддержки государства отечественным разработчикам будет сложно. Делягин подчеркнул, что из-за санкций и сокращения рынка сбыта игровые студии находятся в уязвимом положении и не располагают достаточными ресурсами для запуска масштабного проекта.
В связи с этим парламентарий предложил Минцифры рассмотреть возможность запуска специальной программы по созданию российских шутеров. В такой игре, по его замыслу, центральную роль должен играть российский военнослужащий, а образ противника будут представлять силы недружественных стран. Также Делягин попросил предусмотреть меры государственной поддержки для разработчиков, включая льготное кредитование и налоговые послабления. В частности, он предложил рассмотреть освобождение таких проектов от уплаты НДС, чтобы упростить разработку и продвижение игры.
Ранее сообщалось, что игры серии Call of Duty и Fallout, вероятно, станут вновь доступны для приобретения в России в 2026 году. Американские корпорации Activision Publishing и ZeniMax Media, занимающиеся созданием видеоигр, провели регистрацию своих товарных знаков на территории Российской Федерации.
08:13:22 23-12-2025
Всё-таки тест на наркотики для депутатов, это не прихоть, а необходимость
08:55:59 23-12-2025
Гость (08:13:22 23-12-2025) Всё-таки тест на наркотики для депутатов, это не прихоть, а ... Няньку им надо, чтоб не отвлекались на ерунду. И обход главврача ежедневный.
09:25:00 23-12-2025
А это не разжигание национальной неприязни? В тюрьму депутат не надо? Аааа, у них же неприкосновенность, можно нести любой бред.
09:49:06 23-12-2025
Ага, а потом туда будут добавлять "чужаков" в соотвествии с текущими представлениями. Как в манифесте надавнего стрелка. Главное не забыть, что эта игра развивает истинный патриотизм, а вовсе не то, что вы подумали.
10:17:15 23-12-2025
Ну игрушки где можно мочить пиндосов уже есть и давно выпущены. Чего стоит та же культовая в определенных кругах игроков Operation Flashpoint, старая, с убогой на текущий момент графикой, но там целая компания была - замочи пиндосов, что успешно и делалась игроками, используя себя как пехотинца, так и используя различную советскую технику, танки, бмп, вертолеты и самолеты. И как весело было уничтожать амерские Абрамсы, М60 и прочую технику. Дальнейшие ее развитие - серия игр Арма уже было не то, похуже, хотя по графике все было красиво. И делали эту игру чехи в свое время.
10:23:28 23-12-2025
Опыт "Смуты" их ничему не научил, однако..
10:50:52 23-12-2025
Мимопроходящий (10:23:28 23-12-2025) Опыт "Смуты" их ничему не научил, однако.....
Научил, что можно "освоить" миллиард из бюджета и выпустить УГ, став посмешищем для всей индустрии
12:24:28 23-12-2025
Гость (10:50:52 23-12-2025) Научил, что можно "освоить" миллиард из бюджета и выпуст... я против вашего наезда на Макс! заявляю об этом прямо!
13:12:54 23-12-2025
Musik (12:24:28 23-12-2025) я против вашего наезда на Макс! заявляю об этом прямо!... и вам бы тест на наркотики пройти. чужь неуместная. постом обшиблбись?
11:14:03 23-12-2025
Аналог Fiat 124, в Тольятти, с 1970 года до сих пор создать не могут
А тут прям попрёт ...
15:03:47 23-12-2025
а может с монголо-татарского ига начать?