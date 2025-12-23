В Госдуме предложили создать аналог Call of Duty, в которой будут стрелять по американцам

Видеоигры в ряде стран давно используются как инструмент идеологического воздействия

23 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил создать отечественный аналог серии Call of Duty с патриотическим содержанием, в котором главными героями станут российские военные, а противниками – представители "недружественных государств". С соответствующим обращением зампред комитета по экономической политике направил письмо в Минцифры, с которым ознакомилось издание "Осторожно Media".

В документе Делягин указал, что видеоигры в ряде стран давно используются как инструмент идеологического воздействия. В качестве примера он привел популярную серию шутеров Call of Duty, отметив, что в ряде ее частей российские персонажи представлены в негативном образе.

«Ярчайшим примером этому является серия шутеров Call of Duty: Modern Warfare, в сценариях которых русские изображены агрессорами, врагами, мишенями и военными преступниками», – говорится в обращении.

По мнению депутата, создание альтернативного проекта, отражающего российские нарративы, является стратегически важной задачей, однако реализовать ее без поддержки государства отечественным разработчикам будет сложно. Делягин подчеркнул, что из-за санкций и сокращения рынка сбыта игровые студии находятся в уязвимом положении и не располагают достаточными ресурсами для запуска масштабного проекта.

В связи с этим парламентарий предложил Минцифры рассмотреть возможность запуска специальной программы по созданию российских шутеров. В такой игре, по его замыслу, центральную роль должен играть российский военнослужащий, а образ противника будут представлять силы недружественных стран. Также Делягин попросил предусмотреть меры государственной поддержки для разработчиков, включая льготное кредитование и налоговые послабления. В частности, он предложил рассмотреть освобождение таких проектов от уплаты НДС, чтобы упростить разработку и продвижение игры.

Ранее сообщалось, что игры серии Call of Duty и Fallout, вероятно, станут вновь доступны для приобретения в России в 2026 году. Американские корпорации Activision Publishing и ZeniMax Media, занимающиеся созданием видеоигр, провели регистрацию своих товарных знаков на территории Российской Федерации.