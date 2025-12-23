НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили создать аналог Call of Duty, в которой будут стрелять по американцам

Видеоигры в ряде стран давно используются как инструмент идеологического воздействия

23 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Игра в мобильном телефоне / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Игра в мобильном телефоне / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил создать отечественный аналог серии Call of Duty с патриотическим содержанием, в котором главными героями станут российские военные, а противниками – представители "недружественных государств". С соответствующим обращением зампред комитета по экономической политике направил письмо в Минцифры, с которым ознакомилось издание "Осторожно Media".

В документе Делягин указал, что видеоигры в ряде стран давно используются как инструмент идеологического воздействия. В качестве примера он привел популярную серию шутеров Call of Duty, отметив, что в ряде ее частей российские персонажи представлены в негативном образе.

«Ярчайшим примером этому является серия шутеров Call of Duty: Modern Warfare, в сценариях которых русские изображены агрессорами, врагами, мишенями и военными преступниками», – говорится в обращении.

По мнению депутата, создание альтернативного проекта, отражающего российские нарративы, является стратегически важной задачей, однако реализовать ее без поддержки государства отечественным разработчикам будет сложно. Делягин подчеркнул, что из-за санкций и сокращения рынка сбыта игровые студии находятся в уязвимом положении и не располагают достаточными ресурсами для запуска масштабного проекта.

В связи с этим парламентарий предложил Минцифры рассмотреть возможность запуска специальной программы по созданию российских шутеров. В такой игре, по его замыслу, центральную роль должен играть российский военнослужащий, а образ противника будут представлять силы недружественных стран. Также Делягин попросил предусмотреть меры государственной поддержки для разработчиков, включая льготное кредитование и налоговые послабления. В частности, он предложил рассмотреть освобождение таких проектов от уплаты НДС, чтобы упростить разработку и продвижение игры.

Ранее сообщалось, что игры серии Call of Duty и Fallout, вероятно, станут вновь доступны для приобретения в России в 2026 году. Американские корпорации Activision Publishing и ZeniMax Media, занимающиеся созданием видеоигр, провели регистрацию своих товарных знаков на территории Российской Федерации.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

08:13:22 23-12-2025

Всё-таки тест на наркотики для депутатов, это не прихоть, а необходимость

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:59 23-12-2025

Гость (08:13:22 23-12-2025) Всё-таки тест на наркотики для депутатов, это не прихоть, а ... Няньку им надо, чтоб не отвлекались на ерунду. И обход главврача ежедневный.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:00 23-12-2025

А это не разжигание национальной неприязни? В тюрьму депутат не надо? Аааа, у них же неприкосновенность, можно нести любой бред.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:06 23-12-2025

Ага, а потом туда будут добавлять "чужаков" в соотвествии с текущими представлениями. Как в манифесте надавнего стрелка. Главное не забыть, что эта игра развивает истинный патриотизм, а вовсе не то, что вы подумали.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:15 23-12-2025

Ну игрушки где можно мочить пиндосов уже есть и давно выпущены. Чего стоит та же культовая в определенных кругах игроков Operation Flashpoint, старая, с убогой на текущий момент графикой, но там целая компания была - замочи пиндосов, что успешно и делалась игроками, используя себя как пехотинца, так и используя различную советскую технику, танки, бмп, вертолеты и самолеты. И как весело было уничтожать амерские Абрамсы, М60 и прочую технику. Дальнейшие ее развитие - серия игр Арма уже было не то, похуже, хотя по графике все было красиво. И делали эту игру чехи в свое время.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:23:28 23-12-2025

Опыт "Смуты" их ничему не научил, однако..

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:52 23-12-2025

Мимопроходящий (10:23:28 23-12-2025) Опыт "Смуты" их ничему не научил, однако.....
Научил, что можно "освоить" миллиард из бюджета и выпустить УГ, став посмешищем для всей индустрии

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:24:28 23-12-2025

Гость (10:50:52 23-12-2025) Научил, что можно "освоить" миллиард из бюджета и выпуст... я против вашего наезда на Макс! заявляю об этом прямо!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:54 23-12-2025

Musik (12:24:28 23-12-2025) я против вашего наезда на Макс! заявляю об этом прямо!... и вам бы тест на наркотики пройти. чужь неуместная. постом обшиблбись?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:03 23-12-2025

Аналог Fiat 124, в Тольятти, с 1970 года до сих пор создать не могут
А тут прям попрёт ...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:47 23-12-2025

а может с монголо-татарского ига начать?

  1 Нравится
Ответить
