В Россию могут вернуться известные серии видеоигр

09 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Игры серии Call of Duty и Fallout, вероятно, станут вновь доступны для приобретения в России в 2026 году, сообщает Shot.

Американские корпорации Activision Publishing и ZeniMax Media, занимающиеся созданием видеоигр, провели регистрацию своих товарных знаков на территории Российской Федерации. Это позволит им легально распространять программное обеспечение для игр под брендами Call of Duty и Fallout среди российских пользователей.

Ранее обе студии, по сути, прекратили свою деятельность в России, остановив продажи и оказание технической поддержки. В настоящее время российские игроки лишены возможности официальной покупки, обходя ограничения с помощью неофициальных методов.

Fallout представляет собой серию игр, действие которых разворачивается в постапокалиптическом мире, а Call of Duty относится к жанру шутеров от первого лица. Call of Duty получила широкую известность из-за включения в одну из частей сцены с массовым убийством гражданских лиц террористами в вымышленном московском аэропорту.