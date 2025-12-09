НОВОСТИПолитика

В Россию могут вернуться известные серии видеоигр

Речь идет о Call of Duty и Fallout

09 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

 Игры серии Call of Duty и Fallout, вероятно, станут вновь доступны для приобретения в России в 2026 году, сообщает Shot.

Американские корпорации Activision Publishing и ZeniMax Media, занимающиеся созданием видеоигр, провели регистрацию своих товарных знаков на территории Российской Федерации. Это позволит им легально распространять программное обеспечение для игр под брендами Call of Duty и Fallout среди российских пользователей.

Ранее обе студии, по сути, прекратили свою деятельность в России, остановив продажи и оказание технической поддержки. В настоящее время российские игроки лишены возможности официальной покупки, обходя ограничения с помощью неофициальных методов.

Fallout представляет собой серию игр, действие которых разворачивается в постапокалиптическом мире, а Call of Duty относится к жанру шутеров от первого лица. Call of Duty получила широкую известность из-за включения в одну из частей сцены с массовым убийством гражданских лиц террористами в вымышленном московском аэропорту.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля / Кадр из игры

Разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией в России

Юристы объяснили, можно ли теперь покупать и играть в игры студии
НОВОСТИОбщество

бизнес Игры

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:26:14 09-12-2025

а что пиратского бесплатного нет, зачем покупать и финансировать американские войны?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:32:19 09-12-2025

Гость (14:26:14 09-12-2025) а что пиратского бесплатного нет, зачем покупать и финансиро... ну как нет... все есть)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:01 09-12-2025

лучше разблокируйте магазин на плойке. А мы сами разберемся что покупать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:04 09-12-2025

Гость (14:34:01 09-12-2025) лучше разблокируйте магазин на плойке. А мы сами разберемся ... Магазин сама плойка заблочила, чтоб их годзилла за ноги всех повесил и тамагочи моги недалёкие выел низкоросликам малооким.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:01 09-12-2025

Гость (15:03:04 09-12-2025) Магазин сама плойка заблочила, чтоб их годзилла за ноги всех... Плойка заблочила продажу. а магазин блочит ростелеком. Он не открывается от слова совсем. При этом, если переключаю интернет на раздачу через телефон от сотового оператора, все работает, не работает лишь через ростелеком, При этом они отрицают факт проблемы, якобы не при делах. Причем ответ дерзкий и наглый "если у вас работает МАХ и госуслуги то у вас нет проблем с интернетом". Да нафиг мне ваш мах. Я не за МАХ плачу деньги! (возможности перейти на другого провайдера нет, оптика в дом. частный дом, п.Лесной.)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:13 09-12-2025

Купил КалОфДюти - заправил "Абрамс"
Игры должны быть свободными и бесплатными, иначе покупка любой зарубежной игры станет финансированием вражеских сил

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:03 09-12-2025

Гость (14:57:13 09-12-2025) Купил КалОфДюти - заправил "Абрамс"Игры должны быть своб... всё отнять и поделить. А что мешает тебе заправлять Т-72 в реальных условиях?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:15 09-12-2025

Я-то думал Принц Персии вернется и Дум

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров