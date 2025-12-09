В Россию могут вернуться известные серии видеоигр
Речь идет о Call of Duty и Fallout
09 декабря 2025, 14:15, ИА Амител
Игры серии Call of Duty и Fallout, вероятно, станут вновь доступны для приобретения в России в 2026 году, сообщает Shot.
Американские корпорации Activision Publishing и ZeniMax Media, занимающиеся созданием видеоигр, провели регистрацию своих товарных знаков на территории Российской Федерации. Это позволит им легально распространять программное обеспечение для игр под брендами Call of Duty и Fallout среди российских пользователей.
Ранее обе студии, по сути, прекратили свою деятельность в России, остановив продажи и оказание технической поддержки. В настоящее время российские игроки лишены возможности официальной покупки, обходя ограничения с помощью неофициальных методов.
Fallout представляет собой серию игр, действие которых разворачивается в постапокалиптическом мире, а Call of Duty относится к жанру шутеров от первого лица. Call of Duty получила широкую известность из-за включения в одну из частей сцены с массовым убийством гражданских лиц террористами в вымышленном московском аэропорту.
14:26:14 09-12-2025
а что пиратского бесплатного нет, зачем покупать и финансировать американские войны?
14:32:19 09-12-2025
Гость (14:26:14 09-12-2025) а что пиратского бесплатного нет, зачем покупать и финансиро... ну как нет... все есть)
14:34:01 09-12-2025
лучше разблокируйте магазин на плойке. А мы сами разберемся что покупать.
15:03:04 09-12-2025
Гость (14:34:01 09-12-2025) лучше разблокируйте магазин на плойке. А мы сами разберемся ... Магазин сама плойка заблочила, чтоб их годзилла за ноги всех повесил и тамагочи моги недалёкие выел низкоросликам малооким.
16:16:01 09-12-2025
Гость (15:03:04 09-12-2025) Магазин сама плойка заблочила, чтоб их годзилла за ноги всех... Плойка заблочила продажу. а магазин блочит ростелеком. Он не открывается от слова совсем. При этом, если переключаю интернет на раздачу через телефон от сотового оператора, все работает, не работает лишь через ростелеком, При этом они отрицают факт проблемы, якобы не при делах. Причем ответ дерзкий и наглый "если у вас работает МАХ и госуслуги то у вас нет проблем с интернетом". Да нафиг мне ваш мах. Я не за МАХ плачу деньги! (возможности перейти на другого провайдера нет, оптика в дом. частный дом, п.Лесной.)
14:57:13 09-12-2025
Купил КалОфДюти - заправил "Абрамс"
Игры должны быть свободными и бесплатными, иначе покупка любой зарубежной игры станет финансированием вражеских сил
18:02:03 09-12-2025
Гость (14:57:13 09-12-2025) Купил КалОфДюти - заправил "Абрамс"Игры должны быть своб... всё отнять и поделить. А что мешает тебе заправлять Т-72 в реальных условиях?
16:55:15 09-12-2025
Я-то думал Принц Персии вернется и Дум