В Госдуме призвали запретить игры серии Call of Duty за русофобию

Как сообщили депутаты, в миссиях нескольких игр необходимо убивать русских солдат

11 декабря 2025, 17:10, ИА Амител

Видеоигра Call of Duty Modern Warfare 2019/Скриншот из игры

Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, обратился в Роскомнадзор с официальным запросом о проведении экспертизы игр Call of Duty на предмет наличия русофобских материалов и, в случае подтверждения, их последующего запрета к распространению в России.

По словам депутата, ключевой особенностью франшизы является необходимость практически постоянного уничтожения русских.

Основанием для обращения в РКН, как подчеркнул парламентарий, послужили многочисленные жалобы граждан, утверждающих о присутствии в серии игр контента, имеющего русофобскую направленность, в частности, представление России в роли агрессора, а также постановка перед игроками из России задач, связанных с противостоянием российской армии.

Делягин настаивает на запрете всей серии Call of Duty: Modern Warfare, начиная с оригинальной версии 2007 года, ее продолжений, обновленных изданий и переосмыслений, выпущенных в 2019 и 2022 годах. Дополнительным поводом для недовольства стала демонстрация "положительных" русских, подразумевающих тех, кто взаимодействует с западными странами и вооруженными силами США.