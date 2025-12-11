В Госдуме призвали запретить игры серии Call of Duty за русофобию
Как сообщили депутаты, в миссиях нескольких игр необходимо убивать русских солдат
11 декабря 2025, 17:10, ИА Амител
Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, обратился в Роскомнадзор с официальным запросом о проведении экспертизы игр Call of Duty на предмет наличия русофобских материалов и, в случае подтверждения, их последующего запрета к распространению в России.
По словам депутата, ключевой особенностью франшизы является необходимость практически постоянного уничтожения русских.
Основанием для обращения в РКН, как подчеркнул парламентарий, послужили многочисленные жалобы граждан, утверждающих о присутствии в серии игр контента, имеющего русофобскую направленность, в частности, представление России в роли агрессора, а также постановка перед игроками из России задач, связанных с противостоянием российской армии.
Делягин настаивает на запрете всей серии Call of Duty: Modern Warfare, начиная с оригинальной версии 2007 года, ее продолжений, обновленных изданий и переосмыслений, выпущенных в 2019 и 2022 годах. Дополнительным поводом для недовольства стала демонстрация "положительных" русских, подразумевающих тех, кто взаимодействует с западными странами и вооруженными силами США.
Уже тени своей боятся
Коту нефиг делать... Танки тоже нужно запретить - там на американских, английских и немецких можно по советским стрелять, фифу запретить, чтобы РФ в футбол никто не обыгрывал...
Гость (17:25:44 11-12-2025) Коту нефиг делать... Танки тоже нужно запретить - там на аме... не, ну а че...а слабо М. Делягину Мир танков, под управлением айти технолоджи и Россимущества, запретить?!
А "возмущенные" многочисленные граждане обращаются непосредственно к Делягину в комитет по экономической политике?
Гость (17:26:35 11-12-2025) А "возмущенные" многочисленные граждане обращаются непосредс... Писали бы Терешковой, но ей сложно объяснить, что такое колофдюти
Делягин умный мужик был, и грамотные вещи говорил, пока в гд не избрался
Гость (17:21:34 11-12-2025) Уже тени своей боятся ... Скажите а кого боится правительство "свободной" Австралии, запретившее доступ в соцсети детям до 16 лет
факт (20:52:02 11-12-2025) Скажите а кого боится правительство "свободной" Австралии, ... педофилов
Принца Персии тоже запретить. Там одних арабов бьют.
На Марио должна быть жалоба от Гринпис. Столько животных губит.
Госдума- самый лучший анекдот в настоящее время.