В Госдуме предложили увеличить дистанцию между алкомаркетами и школами до 300 метров
Инициатива также затрагивает детские площадки, парки и больницы
28 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
В Госдуме предложили расширить "радиус трезвости" вокруг социальных объектов. Инициатива депутата Султана Хамзаева предполагает запрет на размещение алкомаркетов ближе чем в 300 метрах от школ, детских площадок, парков, больниц и спортивных учреждений. Сейчас это расстояние составляет 100 метров, пишет РИА Новости.
Парламентарий отметил, что действующий закон не имеет четкой методологии подсчета. Он предложил измерять расстояние не от зданий, а от всей территории социального объекта до входа в торговую точку. По словам Хамзаева, в его адрес поступает много жалоб от граждан с просьбой ужесточить нормы.
«Тревожность вызывает и статистика... в 2024 году количество алкомаркетов в России увеличилось на 13%», – подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что в России хотят сократить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00.
Этож сколько школ посносят...
10:43:06 28-11-2025
увеличьте расстояние между населенными пунктами и гос думой до 20 000 км
11:13:04 28-11-2025
Гость (10:43:06 28-11-2025) увеличьте расстояние между населенными пунктами и гос думой ... Так сейчас-то гораздо дальше, может быть наоборот слуг народа слегка приземлить?
12:13:31 28-11-2025
Гость (11:13:04 28-11-2025) Так сейчас-то гораздо дальше, может быть наоборот слуг народ... под госдумой я имею ввиду всех депутов, всех уровней, слуг народа
13:20:21 28-11-2025
Гость (10:43:06 28-11-2025) увеличьте расстояние между населенными пунктами и гос думой ...
Для справки, диаметр Земли всего 12 742 км )))
18:38:51 28-11-2025
Гость (13:20:21 28-11-2025) Для справки, диаметр Земли всего 12 742 км )))... А длинна окружности d*pi т.е. около 40 000 км ;)
10:56:08 28-11-2025
Я так понимаю, от алкомаркетов будут переносить на триста метров школы, детские площадки, парки и больницы?
11:26:10 28-11-2025
Хотел бы задать вопрос депутатам. А почему именно 300 метров, не 200 или 500 или 333 метра. Есть научные данные или все цифры у депутатов как правило с потолка.
17:03:14 28-11-2025
ВВП (11:26:10 28-11-2025) Хотел бы задать вопрос депутатам. А почему именно 300 метров... Да и 100 м дичь! Пусть располагаются рядом, но запретить несовершеннолетним вход в алкомаркеты, да и всё! Что детям там делать?
20:17:16 28-11-2025
ВВП (11:26:10 28-11-2025) Хотел бы задать вопрос депутатам. А почему именно 300 метров... Конечно, шуточки про триста))), знаете?
11:45:57 28-11-2025
всё это полумеры, нужно сразу продажу всего алкоголя вынести за черту населенного пункта. Сколько можно кота за я... тянуть? Нечего мучать его, нужны кардинальные меры
12:19:53 28-11-2025
гость (11:45:57 28-11-2025) всё это полумеры, нужно сразу продажу всего алкоголя вынести... кардинальные меры для чего? Кто хочет - пьёт, кто не хочет - не пьет. Сухой закон уже вводили. Не помогло. А вот тест на наркоту депутатам можно бы проводить раз в месяц
12:23:05 28-11-2025
Гость (12:19:53 28-11-2025) кардинальные меры для чего? Кто хочет - пьёт, кто не хочет -... Их и без наркоты плющит. Читаем каждый день))
12:30:09 28-11-2025
гость (11:45:57 28-11-2025) всё это полумеры, нужно сразу продажу всего алкоголя вынести... продажу всего алкоголя вынести за черту населенного пункта. Эт вы с горяча, не подумавши. Больницы, школы, зачем они нужны? А вот доход от алкоголя, сигарет... Это много денежков.
12:30:05 28-11-2025
Интересно было бы узнать чем это обусловлено и почему именно 300, я вот уверен что мало,
минимум 370 метров надо.
17:34:56 28-11-2025
Второгодник (12:30:05 28-11-2025) Интересно было бы узнать чем это обусловлено и почему именно... 376 в самый раз будет...
16:26:03 28-11-2025
Вы там в Госдуме начните когда-нибудь что-то адекватное извергать? Уже не смешно от тупости депутатов
09:54:39 29-11-2025
Будут потом внукам рассказывать, как зимой за 300 вёрст в школу ходили за город по бездорожью.