НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили увеличить дистанцию между алкомаркетами и школами до 300 метров

Инициатива также затрагивает детские площадки, парки и больницы

28 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуме предложили расширить "радиус трезвости" вокруг социальных объектов. Инициатива депутата Султана Хамзаева предполагает запрет на размещение алкомаркетов ближе чем в 300 метрах от школ, детских площадок, парков, больниц и спортивных учреждений. Сейчас это расстояние составляет 100 метров, пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что действующий закон не имеет четкой методологии подсчета. Он предложил измерять расстояние не от зданий, а от всей территории социального объекта до входа в торговую точку. По словам Хамзаева, в его адрес поступает много жалоб от граждан с просьбой ужесточить нормы.

«Тревожность вызывает и статистика... в 2024 году количество алкомаркетов в России увеличилось на 13%», – подчеркнул депутат. 

Ранее сообщалось, что в России хотят сократить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00.

Россия алкоголь школы

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

10:42:02 28-11-2025

Этож сколько школ посносят...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:06 28-11-2025

увеличьте расстояние между населенными пунктами и гос думой до 20 000 км

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:04 28-11-2025

Гость (10:43:06 28-11-2025) увеличьте расстояние между населенными пунктами и гос думой ... Так сейчас-то гораздо дальше, может быть наоборот слуг народа слегка приземлить?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:31 28-11-2025

Гость (11:13:04 28-11-2025) Так сейчас-то гораздо дальше, может быть наоборот слуг народ... под госдумой я имею ввиду всех депутов, всех уровней, слуг народа

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:21 28-11-2025

Гость (10:43:06 28-11-2025) увеличьте расстояние между населенными пунктами и гос думой ...
Для справки, диаметр Земли всего 12 742 км )))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:51 28-11-2025

Гость (13:20:21 28-11-2025) Для справки, диаметр Земли всего 12 742 км )))... А длинна окружности d*pi т.е. около 40 000 км ;)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:08 28-11-2025

Я так понимаю, от алкомаркетов будут переносить на триста метров школы, детские площадки, парки и больницы?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:26:10 28-11-2025

Хотел бы задать вопрос депутатам. А почему именно 300 метров, не 200 или 500 или 333 метра. Есть научные данные или все цифры у депутатов как правило с потолка.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:14 28-11-2025

ВВП (11:26:10 28-11-2025) Хотел бы задать вопрос депутатам. А почему именно 300 метров... Да и 100 м дичь! Пусть располагаются рядом, но запретить несовершеннолетним вход в алкомаркеты, да и всё! Что детям там делать?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:17:16 28-11-2025

ВВП (11:26:10 28-11-2025) Хотел бы задать вопрос депутатам. А почему именно 300 метров... Конечно, шуточки про триста))), знаете?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:45:57 28-11-2025

всё это полумеры, нужно сразу продажу всего алкоголя вынести за черту населенного пункта. Сколько можно кота за я... тянуть? Нечего мучать его, нужны кардинальные меры

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:53 28-11-2025

гость (11:45:57 28-11-2025) всё это полумеры, нужно сразу продажу всего алкоголя вынести... кардинальные меры для чего? Кто хочет - пьёт, кто не хочет - не пьет. Сухой закон уже вводили. Не помогло. А вот тест на наркоту депутатам можно бы проводить раз в месяц

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:23:05 28-11-2025

Гость (12:19:53 28-11-2025) кардинальные меры для чего? Кто хочет - пьёт, кто не хочет -... Их и без наркоты плющит. Читаем каждый день))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:09 28-11-2025

гость (11:45:57 28-11-2025) всё это полумеры, нужно сразу продажу всего алкоголя вынести... продажу всего алкоголя вынести за черту населенного пункта. Эт вы с горяча, не подумавши. Больницы, школы, зачем они нужны? А вот доход от алкоголя, сигарет... Это много денежков.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Второгодник

12:30:05 28-11-2025

Интересно было бы узнать чем это обусловлено и почему именно 300, я вот уверен что мало,
минимум 370 метров надо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:56 28-11-2025

Второгодник (12:30:05 28-11-2025) Интересно было бы узнать чем это обусловлено и почему именно... 376 в самый раз будет...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гном

16:26:03 28-11-2025

Вы там в Госдуме начните когда-нибудь что-то адекватное извергать? Уже не смешно от тупости депутатов

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:39 29-11-2025

Будут потом внукам рассказывать, как зимой за 300 вёрст в школу ходили за город по бездорожью.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров