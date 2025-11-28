В Госдуме предложили увеличить дистанцию между алкомаркетами и школами до 300 метров

Инициатива также затрагивает детские площадки, парки и больницы

28 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуме предложили расширить "радиус трезвости" вокруг социальных объектов. Инициатива депутата Султана Хамзаева предполагает запрет на размещение алкомаркетов ближе чем в 300 метрах от школ, детских площадок, парков, больниц и спортивных учреждений. Сейчас это расстояние составляет 100 метров, пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что действующий закон не имеет четкой методологии подсчета. Он предложил измерять расстояние не от зданий, а от всей территории социального объекта до входа в торговую точку. По словам Хамзаева, в его адрес поступает много жалоб от граждан с просьбой ужесточить нормы.

«Тревожность вызывает и статистика... в 2024 году количество алкомаркетов в России увеличилось на 13%», – подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в России хотят сократить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00.