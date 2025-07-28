В России хотят сократить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00
Подобная практика существовала в СССР с 1972 года
28 июля 2025, 07:45, ИА Амител
В России разрешенные часы продажи алкоголя намерены сократить до 11:00 - 19:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.
Представитель Общественной палаты напомнил, что подобная практика существовала в Советском Союзе. С его слов, вводить такой режим нужно постепенно, каждый год снижая по одному часу:
Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее", - пояснил он.
Рыбальченко также отметил, что продажу спиртного необходимо ограничить в выходные и праздничные дни. Исключениями станут организации общественного питания, кафе и рестораны. По его мнению, такие меры дадут максимальный эффект.
На сегодняшний день в России продажа алкоголя в розничных точках запрещена с 23:00 до 08:00. Однако регионы могут сами устанавливать дополнительные ограничения. Например, с 1 марта 2025 года в Вологодской области продавать алкоголь в будни разрешено только 12:00 до 14:00.
В СССР с 1972 года крепкие спиртные напитки можно было купить только с 11:00 до 19:00. В1980-х, во время антиалкогольной кампании, этот период сократили до 14:00 - 19:00.
08:13:19 28-07-2025
Известный трезвенник Жданов рассказывал опыт одной из европейских стран. Алкоголь продают один день в неделю, в пятницу с 12 до 13 час. Алкомаркет вынесен за город, площадка в безлюдном поле. Посетителей не много, в основном подозрительные личности. При покупке алкоголя, касса отправляет письмо в полицию по месту жительства покупателя, паспортные данные и сколько чего купил, с пометкой "ждите, дурак едет".)
10:17:34 28-07-2025
Гость (08:13:19 28-07-2025) Известный трезвенник Жданов рассказывал опыт одной из европе... Жданов ещё тот сказочник)).. Хотя ограничения по времени есть почти во всех европейских странах. В Швеции, например, с 10 до 17. По воскресеньям- вообще не продают.
11:08:29 28-07-2025
Гость (10:17:34 28-07-2025) Жданов ещё тот сказочник)).. Хотя ограничения по времени ес... Знакомый работал в Швеции. Рассказывал, что в выходные шведы совершают путешествия на паромах , где спиртное льётся рекой. По прибытии назад на причале стоят инвалидные коляски. Что очень удивило моего приятеля. Для чего? Оказывается, многие пассажиры не в состоянии самостоятельно идти. Обслуживающий персонал вывозит вусмерть пьяных шведов с плавсредства на берег.
Еще рассказывал, что была срочная работа по ремонту оборудования и её пришлось заканчивать ночью с пятницы на субботу. Поехал к месту проживания, на дороге остановили шведские полицейские на предмет выявления алкоголя. Приятель был абсолютно трезв, чем очень удивил и разочаровал полицейских. Потому что у них в стране в это время все мужики под градусом.
08:39:23 28-07-2025
Хватит врать... Ограничения на продажу алкоголя существовали в СССР только в период посевной или уборочной и то в сельских районах. Ну и во времена Горбачевского "сухого закона"... Вы еще вспомните про клейма на лоб в царские времена...
08:45:13 28-07-2025
У государства должна быть монополия на продажу алкоголя. И жесткая кара за нарушение монополии. Огромные суммы уходят мимо казны.
08:45:49 28-07-2025
Бег по граблям - наша национальная забава.
13:01:30 28-07-2025
Гость (08:45:49 28-07-2025) Бег по граблям - наша национальная забава. ... По маленьким, детским, что пониже пояса бьют :)
09:16:16 28-07-2025
Рыбальченко не мешало бы сначала школу закончить, "каждый год снижая по одному часу: с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00", ни че что разница 2 часа.
09:32:29 28-07-2025
Лучше сократить время продажи алкоголя с 9:00 до 10:00 утра, тогда я буду брать час отгула, затариваться на все деньги бухлом, а вечером продавать втридорога. Таксисты в девяностых так и делали.
09:52:39 28-07-2025
Странно,а где они взяли что в СССР с 1972 года кто то и где то заверещал продажу алкоголя,на сколько помнится этоту дурость ввел мишка-меченный,до этого что то не припоминается такого ,ну разве в период ВОВ
11:10:52 28-07-2025
гость (09:52:39 28-07-2025) Странно,а где они взяли что в СССР с 1972 года кто то и где ... Чел просто не упомянул, что магазины закрывались рано.
09:58:08 28-07-2025
алкаши отметились уже)) нужно запретить алкоголь и самокаты совсем и по всей стране! (давайте минусуйте, алкашики))
10:39:30 28-07-2025
Гость (09:58:08 28-07-2025) алкаши отметились уже)) нужно запретить алкоголь и самокаты ... А че только это?) Нужно запретить сигареты, велосипеды, мотоциклы. Личные авто. А также аборты, секс вне брака и прочая, и прочая. Юбки выше колена там, рыжих. Да много что еще можно. А если серьезно - то запрет алкоголя в одной известной стране привел к появлению орг. преступности. Да и СССР поимел больше проблем, нежели пользы. Но кого и когда это останавливало.
15:34:42 28-07-2025
Гость (10:39:30 28-07-2025) А че только это?) Нужно запретить сигареты, велосипеды, мото... А ещё можно запретить запрещать,а решать проблемы другим путём.
10:10:33 28-07-2025
Господа властидержатели вспомните историю во всех странах по " сухим законам" и итог - все вернулось на круги свои и так с такими заоблачными ценами упала продажа в магазинах а народ покупает гораздо дешевле " у тети сони".
13:12:59 28-07-2025
Во врет - магазины работали с 8 до 20 с перерывом на обед и ни какого ограничения по другому времени не было, а сухой закон ввел горбатый.
13:32:26 28-07-2025
Ерундой заниматься не надоело - из пустого в порожнее -не надоело???? да еще деньжища получать немереные?! Насущных проблем больше нет??? народ выживает/существует, а не живет, с минимальными пенсиями, бюджетными зарплатами.......скудными детскими пособиями, - на это ЛУЧШЕ обратите внимание!!!
12:30:05 29-07-2025
Допустим, была такая практика. А помогла ли?