В России хотят сократить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00

В России разрешенные часы продажи алкоголя намерены сократить до 11:00 - 19:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

Представитель Общественной палаты напомнил, что подобная практика существовала в Советском Союзе. С его слов, вводить такой режим нужно постепенно, каждый год снижая по одному часу:

Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее", - пояснил он.

Рыбальченко также отметил, что продажу спиртного необходимо ограничить в выходные и праздничные дни. Исключениями станут организации общественного питания, кафе и рестораны. По его мнению, такие меры дадут максимальный эффект.

На сегодняшний день в России продажа алкоголя в розничных точках запрещена с 23:00 до 08:00. Однако регионы могут сами устанавливать дополнительные ограничения. Например, с 1 марта 2025 года в Вологодской области продавать алкоголь в будни разрешено только 12:00 до 14:00.

В СССР с 1972 года крепкие спиртные напитки можно было купить только с 11:00 до 19:00. В1980-х, во время антиалкогольной кампании, этот период сократили до 14:00 - 19:00.