В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал
Новые выплаты по аналогии с материнским капиталом могли бы помочь старшему поколению участвовать в воспитании внуков, считает депутат Буцкая
08 июня 2026, 23:06, ИА Амител
Бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским капиталом мог бы помочь старшему поколению участвовать в воспитании внуков. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский капитал при рождении третьего и последующих детей в одном браке.
«Отцовский капитал — это хорошо, но еще лучше капитал "третьего поколения" — бабушкин или дедушкин», — считает Буцкая.
По словам депутата, более ранний выход женщин на пенсию исторически был связан в том числе с помощью с внуками. Сегодня же, отмечает Буцкая, дети в семьях рождаются позже, а многие бабушки продолжают работать и не всегда могут уделять им достаточно времени.
Парламентарий подчеркнула, что механизм использования подобной выплаты может быть различным, но ее главная задача — укрепить связь между поколениями и дать семьям больше возможностей проводить время вместе.
23:16:25 08-06-2026
Потом дядин т тётин, потом брата и сестры...
00:01:07 09-06-2026
Нельзя останавливаться на этом. Родственников много. Всем нужен капитал
05:19:53 09-06-2026
Что только не придумывают что бы не платить нормальные зарплаты...
06:56:41 09-06-2026
Кость (05:19:53 09-06-2026) Что только не придумывают что бы не платить нормальные зарпл... Это у тех кто "делают деньги" "Нормальная зарплата".Они приносят " Пользу"Родине и будут получать хорошую пенсию.
07:15:00 09-06-2026
Мар@зм крепчал.
07:29:52 09-06-2026
Гость (07:15:00 09-06-2026) Мар@зм крепчал.... Выборы, выборы скоро. И не такое услышим от наших депутатов и партий.
11:27:45 09-06-2026
И крестный