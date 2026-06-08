В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал

Новые выплаты по аналогии с материнским капиталом могли бы помочь старшему поколению участвовать в воспитании внуков, считает депутат Буцкая

08 июня 2026, 23:06, ИА Амител

Пенсионеры, накопления / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера/ amic.ru

Бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским капиталом мог бы помочь старшему поколению участвовать в воспитании внуков. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский капитал при рождении третьего и последующих детей в одном браке.

«Отцовский капитал — это хорошо, но еще лучше капитал "третьего поколения" — бабушкин или дедушкин», — считает Буцкая.

По словам депутата, более ранний выход женщин на пенсию исторически был связан в том числе с помощью с внуками. Сегодня же, отмечает Буцкая, дети в семьях рождаются позже, а многие бабушки продолжают работать и не всегда могут уделять им достаточно времени.

Парламентарий подчеркнула, что механизм использования подобной выплаты может быть различным, но ее главная задача — укрепить связь между поколениями и дать семьям больше возможностей проводить время вместе.