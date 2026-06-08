НОВОСТИОбщество

В России предложили ввести отцовский капитал в размере двух миллионов рублей

Выплату будут давать отцу при рождении третьего ребенка, где все дети появились в одной семье

08 июня 2026, 11:29, ИА Амител

Отец в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Отец в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский капитал, пишет РИА Новости.

По замыслу эксперта, сумма выплаты должна составить два миллиона рублей — ее будут предоставлять отцу при рождении третьего ребенка в семье, где все дети появились в одном браке. 

Рыбальченко считает, что такая мера станет серьезной поддержкой для многодетных семей и одновременно послужит стимулом для развития жилищного строительства, которое остается одним из драйверов экономики.

Как пояснил Рыбальченко, выплата эквивалентна стоимости примерно 18 квадратных метров жилья — это поможет семьям улучшить жилищные условия.

Эксперт подчеркнул особую актуальность инициативы с учетом текущей нагрузки на отцов. По его данным, в 40% случаев мамы с тремя детьми уже не работают, а при наличии четырех детей доля неработающих матерей становится еще выше. 

В результате основная финансовая нагрузка ложится на отца, и дополнительная государственная поддержка в виде отцовского капитала могла бы существенно облегчить ситуацию. Инициатива призвана не только поощрить многодетность, но и оказать практическую помощь семьям, помогая решать одну из самых острых проблем — обеспечение комфортным жильем.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Появится ли в России отцовский капитал и кому предлагают платить по 2 млн рублей?

Авторы идеи отмечают, что такая мера поддержки подчеркнула бы роль отца в семье
НОВОСТИОбщество

выплаты деньги Многодетные семьи
       

Комментарии 6

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Кость

11:47:56 08-06-2026

Платите нормальные зарплаты и не надо будет придумывать чепуху...

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Гость

14:25:29 08-06-2026

Кость (11:47:56 08-06-2026) Платите нормальные зарплаты и не надо будет придумывать чепу... С языка сняли. Ну почему нельзя людям платить нормальные зарплаты??? В стране с неисчерпаемыми природными ресурсами.

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Сергей

12:19:18 08-06-2026

Согласен нормальную зарплату платите и норм будет всем.

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Гость

13:16:29 08-06-2026

Ввести и предложить ввести - две разные вещи. Введите и увидите плоды своего труда, а пока видно пустую болтовню

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гость

13:53:42 08-06-2026

Хватит подачек, должны быть нормальные зарплаты и пенсии у всех, а то только у чиновников и депутатов, генералов незаработанные, но заоблачные, а у работающих нищие и обворованные.

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Гость

14:41:18 08-06-2026

гость (13:53:42 08-06-2026) Хватит подачек, должны быть нормальные зарплаты и пенсии у в...
Как вы видите, нужны не те, кто честно трудится, а те, кто плодятся

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