В России предложили ввести отцовский капитал в размере двух миллионов рублей
Выплату будут давать отцу при рождении третьего ребенка, где все дети появились в одной семье
08 июня 2026, 11:29, ИА Амител
На Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский капитал, пишет РИА Новости.
По замыслу эксперта, сумма выплаты должна составить два миллиона рублей — ее будут предоставлять отцу при рождении третьего ребенка в семье, где все дети появились в одном браке.
Рыбальченко считает, что такая мера станет серьезной поддержкой для многодетных семей и одновременно послужит стимулом для развития жилищного строительства, которое остается одним из драйверов экономики.
Как пояснил Рыбальченко, выплата эквивалентна стоимости примерно 18 квадратных метров жилья — это поможет семьям улучшить жилищные условия.
Эксперт подчеркнул особую актуальность инициативы с учетом текущей нагрузки на отцов. По его данным, в 40% случаев мамы с тремя детьми уже не работают, а при наличии четырех детей доля неработающих матерей становится еще выше.
В результате основная финансовая нагрузка ложится на отца, и дополнительная государственная поддержка в виде отцовского капитала могла бы существенно облегчить ситуацию. Инициатива призвана не только поощрить многодетность, но и оказать практическую помощь семьям, помогая решать одну из самых острых проблем — обеспечение комфортным жильем.
11:47:56 08-06-2026
Платите нормальные зарплаты и не надо будет придумывать чепуху...
14:25:29 08-06-2026
Кость (11:47:56 08-06-2026) Платите нормальные зарплаты и не надо будет придумывать чепу... С языка сняли. Ну почему нельзя людям платить нормальные зарплаты??? В стране с неисчерпаемыми природными ресурсами.
12:19:18 08-06-2026
Согласен нормальную зарплату платите и норм будет всем.
13:16:29 08-06-2026
Ввести и предложить ввести - две разные вещи. Введите и увидите плоды своего труда, а пока видно пустую болтовню
13:53:42 08-06-2026
Хватит подачек, должны быть нормальные зарплаты и пенсии у всех, а то только у чиновников и депутатов, генералов незаработанные, но заоблачные, а у работающих нищие и обворованные.
14:41:18 08-06-2026
гость (13:53:42 08-06-2026) Хватит подачек, должны быть нормальные зарплаты и пенсии у в...
Как вы видите, нужны не те, кто честно трудится, а те, кто плодятся