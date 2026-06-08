В России предложили ввести отцовский капитал в размере двух миллионов рублей

Выплату будут давать отцу при рождении третьего ребенка, где все дети появились в одной семье

08 июня 2026, 11:29, ИА Амител

Отец в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский капитал, пишет РИА Новости.

По замыслу эксперта, сумма выплаты должна составить два миллиона рублей — ее будут предоставлять отцу при рождении третьего ребенка в семье, где все дети появились в одном браке.

Рыбальченко считает, что такая мера станет серьезной поддержкой для многодетных семей и одновременно послужит стимулом для развития жилищного строительства, которое остается одним из драйверов экономики.

Как пояснил Рыбальченко, выплата эквивалентна стоимости примерно 18 квадратных метров жилья — это поможет семьям улучшить жилищные условия.

Эксперт подчеркнул особую актуальность инициативы с учетом текущей нагрузки на отцов. По его данным, в 40% случаев мамы с тремя детьми уже не работают, а при наличии четырех детей доля неработающих матерей становится еще выше.

В результате основная финансовая нагрузка ложится на отца, и дополнительная государственная поддержка в виде отцовского капитала могла бы существенно облегчить ситуацию. Инициатива призвана не только поощрить многодетность, но и оказать практическую помощь семьям, помогая решать одну из самых острых проблем — обеспечение комфортным жильем.