В Госдуме предложили ввести "родительскую зарплату" для безработных россиян

Такая мера особенно важна для многодетных семей

31 июля 2026, 12:41, ИА Амител

Шокированные родители / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей, ежемесячную "родительскую зарплату" в размере не ниже прожиточного минимума. Об этом он заявил РИА Новости.

«Воспитание детей — это огромный труд. Родитель, который посвящает себя семье, вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу. Государство должно признать это и начать выплачивать таким родителям ежемесячную "родительскую зарплату" не ниже прожиточного минимума», — сказал Миронов.

По его словам, такая мера особенно важна для многодетных семей, поскольку позволит одному из родителей полностью посвятить себя воспитанию детей.

Также парламентарий считает, что инициатива поможет снизить нагрузку на ясли и детские сады в первые годы жизни ребенка и станет признанием общественной значимости родительского труда.

Кроме того, Миронов отметил, что сегодня воспитание детей нередко воспринимается как исключительно личное дело семьи, хотя именно оно является основой демографического и социального благополучия страны.