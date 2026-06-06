Депутаты предложили платить матерям зарплату в размере МРОТ за воспитание детей
Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля
06 июня 2026, 17:35, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким ("Справедливая Россия") в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума выступила с инициативой ввести материнскую зарплату для женщин, занимающихся воспитанием детей. По ее мнению, размер выплаты должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля).
«Если девушка рожает ребенка, она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ», — пояснила депутат.
Ким подчеркнула, что материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания. Женщина, воспитывающая ребенка, выполняет множество функций, связанных с уходом, воспитанием и развитием детей.
«Она потрудилась, и ей это гарантированно оплатили. И это правильно», — добавила парламентарий.
18:41:50 06-06-2026
Кто лично из них будет реализовывать данную инициативу 🤨
18:58:22 06-06-2026
А платить им будут из пенсионного фонда?)
20:25:57 06-06-2026
Марина Ким пусть и платит им из собственных денег.
04:12:33 07-06-2026
Считаю, что сейчас надо справедливо решить вопрос и принять решение о том, чтобы детские пособия на детей получали все мамы в нашей стране, а не только те мамаши, которые все детские деньги пропивают и прожирают, а дети ничего не видят. А ведь это деньги на детей. Почему тогда не все дети их получают? Благополучные семьи ,где родители вкалывают и все вкладывают в своих детей, детских пособий вообще не получают. Где справедливость? Дети все одинаковые. Детские пособия нужно не родителям отдавать, а переводить на счет ребенку,пусть копятся на счету ло совершеннолетия. а мамаши пусть пашут и зарабатывают на солержание своих детей. А им еше и зарплату!Не жирно?
10:43:56 07-06-2026
Наталья (04:12:33 07-06-2026) Считаю, что сейчас надо справедливо решить вопрос и принять ...
"пусть копятся на счету ло совершеннолетия"
За 18 лет эти деньги сожрёт инфляция. Килограмм бескостной свинины в 2008 стоил меньше 200 рублей, а в 2026 - от 500 рублей. Цены на бытовую технику и автомобили даже не сравнивай 😭
10:06:06 07-06-2026
Раньше рожали и растили без материнского капитала, пособие на детей было 60 рублей, которого даже на молоко детям не хватало. Потом детей государство поделило, перестаньте платить ,молодежь работать не хочет живут на детские, иностранные специалисты привозят аул, получают гражданство и уезжают домой жить за наш счет.
15:44:42 07-06-2026
Бред.да кому это будет в пользу,но как же алкашины и бездельниКи которые живут за счёт детей?
17:31:41 07-06-2026
гость (10:06:06 07-06-2026) Раньше рожали и растили без материнского капитала, пособие н... Раньше на работу можно устроиться и всё одинаково получали, продукты стоили копейки, квартплата вообще мизер, а сейчас ценник я вот работала до 40 лет родила и всё здоровья нет, спина 2 грыжи не сплю вообще как мне работать вот и работаешь на пол мрота и то лишают то лагеря то ещё тк МРОТ подняли, а прожиточный минимум остался прежним
19:23:33 07-06-2026
Кто контролировать будет качество воспитания?