Депутаты предложили платить матерям зарплату в размере МРОТ за воспитание детей

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля

06 июня 2026, 17:35, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким ("Справедливая Россия") в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума выступила с инициативой ввести материнскую зарплату для женщин, занимающихся воспитанием детей. По ее мнению, размер выплаты должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля).

«Если девушка рожает ребенка, она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ», — пояснила депутат.

Ким подчеркнула, что материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания. Женщина, воспитывающая ребенка, выполняет множество функций, связанных с уходом, воспитанием и развитием детей.