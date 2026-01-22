В Госдуме предложили запретить детям использовать соцсети до 14 лет
Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет доступ необходимо существенно ограничить
22 января 2026, 13:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с инициативой ограничить доступ детей и подростков к социальным сетям. По его мнению, детям младше 14 лет следует полностью запретить пользование соцсетями, а для подростков в возрасте от 14 до 16 лет доступ необходимо существенно ограничить. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил Андрей Свинцов, обсуждать такие меры нужно с участием врачей, родителей и представителей самих социальных платформ. Он также считает, что ограничения должны касаться и подростков старше 16 лет, прежде всего – по времени использования.
В частности, Свинцов предлагает разрешить детям и подросткам заходить в соцсети только утром и вечером, вне учебного времени, но ограничить доступ в дневные часы, когда они находятся в школе.
По словам депутата, инициатива во многом основана на позиции врачей. Медики опасаются, что чрезмерное увлечение соцсетями формирует зависимость, снижает интерес к живому общению и учебе, а также может негативно отражаться на психологическом состоянии и развитии детей.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию, проведенному с целью изучения медиапредпочтений россиян, подавляющее большинство (около 66%) населения страны не представляет своего существования вне Всемирной сети.
13:41:02 22-01-2026
Ну как вы их запретите, если родители дают телефон в руки детям уже с года. И если у них трое или четверо , то у каждого свой телефон уже и они сутками в этих телефонах сидят. Уже поздно запрещать. Процесс запущен
15:04:25 22-01-2026
Гость (13:41:02 22-01-2026) Ну как вы их запретите, если родители дают телефон в руки де... да нет не поздно. Интернет рубануть всем и все. Давать только тем кто для работы нуждается и по времени контролировать
13:54:26 22-01-2026
запретами ничего не добиться. Нужно дать замену соцсетям. Ну и чем их заменить?
На мой взгляд, нужно разрешить не детям, а родителям открывать аккаунт для детей, ограничить по времени нахождение в соцсети (не более 2 часов в день), полный контроль аккаунта взрослыми.
14:27:39 22-01-2026
Государство, которое способно лишь запрещать - это слабое государство.
14:33:56 22-01-2026
Гость (14:27:39 22-01-2026) Государство, которое способно лишь запрещать - это слабое го... хотят делать, как в других странах. Веяния из ЕС, Австралии, Америки. Там пионерят с запретами.
15:56:41 22-01-2026
Этого Свининцева надо запретить. Он надоел до смерти,"запрещальщик". И на всех ток-шоу это ...лицо ахинею несёт.
15:57:02 22-01-2026
17:54:12 22-01-2026
Гость (15:57:02 22-01-2026) Этого Свининцева надо запретить. Он надоел до смерти,"запрещ... у вас клеммы коротят. запретим и вас заодно тут
20:58:14 22-01-2026
Да они, в основном, в играх зависают. Им и виртуальное общение уже не интересно 🤷
09:09:56 23-01-2026
Гость (20:58:14 22-01-2026) Да они, в основном, в играх зависают. Им и виртуальное общен... игры ограничит до 40 мин. в день, чтобы не было привыкания. Просто автоматически вырубать игру и всё. Ставить таймер на игру.
12:30:24 23-01-2026
гость (09:09:56 23-01-2026) игры ограничит до 40 мин. в день, чтобы не было привыкания. ... По мне так это наоборот вызовет зависимость, поиграл 40 минут и ждёшь скорее когда опять проиграешь, это как раз и зависимость, вместо того, что бы играть сколько хочешь и сам выходишь, когда устал и надоело. Но конечно не все дети такие, но это не проблема игр или интернета, это воспитание и психологические факторы конкретной личности.
И мы почему то ради меньшинства запрещаем все и вся большинству.