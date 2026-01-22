В Госдуме предложили запретить детям использовать соцсети до 14 лет

Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет доступ необходимо существенно ограничить

22 января 2026, 13:30, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с инициативой ограничить доступ детей и подростков к социальным сетям. По его мнению, детям младше 14 лет следует полностью запретить пользование соцсетями, а для подростков в возрасте от 14 до 16 лет доступ необходимо существенно ограничить. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Андрей Свинцов, обсуждать такие меры нужно с участием врачей, родителей и представителей самих социальных платформ. Он также считает, что ограничения должны касаться и подростков старше 16 лет, прежде всего – по времени использования.

В частности, Свинцов предлагает разрешить детям и подросткам заходить в соцсети только утром и вечером, вне учебного времени, но ограничить доступ в дневные часы, когда они находятся в школе.

По словам депутата, инициатива во многом основана на позиции врачей. Медики опасаются, что чрезмерное увлечение соцсетями формирует зависимость, снижает интерес к живому общению и учебе, а также может негативно отражаться на психологическом состоянии и развитии детей.

