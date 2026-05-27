Регулярная проверка поможет избежать пеней и судебных взысканий

27 мая 2026, 16:51, ИА Амител

Тарифы, "коммуналка", ЖКУ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России коммунальные платежи нужно оплачивать до 15-го числа каждого месяца, хотя управляющие компании или товарищества собственников жилья вправе устанавливать иные сроки. Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал в интервью RT, что проверить наличие задолженности можно несколькими способами.

Один из них — воспользоваться разделом "Госуслуги Дом". Там можно увидеть все начисления и услуги, а также оплатить долг. Эти данные также доступны на сайтах единых информационно-расчетных центров и в мобильных приложениях. Например, жители Московской области могут получить необходимую информацию в МосОблЕИРЦ, отметил он.

«Чтобы получить доступ к личным данным, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении. Можно также войти через портал "Госуслуги". В разделе "Платежи" будет указана сумма задолженности, которую необходимо оплатить», — уточнил Колунов.

Кроме того, информация о задолженности отображается в банковских приложениях. Также можно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, использовав их сайт или телефон, заключил депутат.

Ранее эксперты оценили идею изменить лимит оплаты услуг ЖКХ.