В Госдуме хотят прописать правила уведомлений о росте тарифов ЖКХ

Уведомление об оплате коммунальных услуг должно содержать полный и понятный перечень информации

08 апреля 2026, 11:41, ИА Амител

Счет за ЖКУ. "Коммуналка" / Фото: amic.ru
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с инициативой разъяснять содержание уведомлений об увеличении платы за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.

По предложению парламентария, нужно конкретизировать информацию в уведомлениях о изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги и закрепить допустимые способы их доставки до плательщиков.

Согласно законопроекту, в уведомлении должен быть полный и понятный перечень сведений: размер платы до и после изменений, описание разницы по каждому виду услуг, основания для повышения платы и дата, когда новые тарифы вступят в силу.

Гусев подчеркнул, что сейчас люди зачастую узнают о повышении коммунальных платежей уже из квитанций — постфактум, а это недопустимо. По его словам, граждане должны заранее понимать, за что и почему им придется платить больше.

Ранее в Госдуме также выдвинули другую инициативу: ограничить расходы россиян на оплату коммунальных услуг уровнем не более 10% от дохода семьи — таким образом депутаты предложили ликвидировать дискриминацию при оплате "коммуналки".

Ранее эксперт ЖКХ рассказал, кому придется платить за отопление летом и почему.

"Тарифы проверить, доходы повысить". Эксперты оценили идею изменить лимит оплаты услуг ЖКХ

Как пояснил amic.ru один из соавторов законопроекта, ни одна семья в России не должна платить за жилье и коммунальные услуги более 10% своих доходов
Комментарии 1

Avatar Picture
dok_СФ

12:26:54 08-04-2026

Что от этого изменится, тарифы утверждает государство.

