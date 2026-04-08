В Госдуме хотят прописать правила уведомлений о росте тарифов ЖКХ
Уведомление об оплате коммунальных услуг должно содержать полный и понятный перечень информации
08 апреля 2026, 11:41, ИА Амител
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с инициативой разъяснять содержание уведомлений об увеличении платы за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.
По предложению парламентария, нужно конкретизировать информацию в уведомлениях о изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги и закрепить допустимые способы их доставки до плательщиков.
Согласно законопроекту, в уведомлении должен быть полный и понятный перечень сведений: размер платы до и после изменений, описание разницы по каждому виду услуг, основания для повышения платы и дата, когда новые тарифы вступят в силу.
Гусев подчеркнул, что сейчас люди зачастую узнают о повышении коммунальных платежей уже из квитанций — постфактум, а это недопустимо. По его словам, граждане должны заранее понимать, за что и почему им придется платить больше.
Ранее в Госдуме также выдвинули другую инициативу: ограничить расходы россиян на оплату коммунальных услуг уровнем не более 10% от дохода семьи — таким образом депутаты предложили ликвидировать дискриминацию при оплате "коммуналки".
Что от этого изменится, тарифы утверждает государство.